人民网博鳌4月21日电 （记者暨佩娟）4月19日，普华永道在海南博鳌发布普华永道第24期全球CEO调研报告。报告显示，在受到新冠肺炎疫情影响一年后，接受调研企业的首席执行官（CEO）对全球经济前景的乐观情绪达到了创纪录的水平，有76％的全球CEO认为2021年的经济将恢复增长，71%的中国内地CEO预计全球经济增长将有所改善。

全球CEO对企业的前景较为乐观，约36%的受访者表示对公司未来12个月的收入增长和发展前景“非常有信心”，高于2020年的27%。虽然全球CEO信心上升，但各行业之间的差异相对较大，体现为消费者行为在不同程度上受到新冠肺炎疫情的影响。科技和电信行业的CEO们对未来12个月收入增长的信心最高，分别为45%和43%。同时，交通和物流（29%）以及酒店和休闲（27%）领域的CEO们的信心最低。

普华永道中国市场主管合伙人梁伟坚表示，疫情给全球经济带来了巨大影响，但全球商业领袖相信，疫苗的快速研究发展及其在全球许多地区的推广将会促进全球经济的增长。过去一年，CEO们在快速变化的外部环境中不断调整业务方向和工作内容，以应对疫情带来的挑战。

报告显示，31％的中国内地CEO对公司在12个月内的收入增长前景“非常有信心”（2020年：45％）。在三年期间，较高比例（49％）的CEO持有相同看法（2020：55％）。有利的政策措施促进了中长期的经济活动，也解释了随时间递增的企业信心。

普华永道中国管理咨询业务主管合伙人张立钧认为，2020年是非同寻常的一年，因为抗疫的巨大成功，中国经济增长率先出现V型反弹，成为全球主要经济体中唯一正增长的国家。2021年一季度中国的GDP增速更是高达18.3%，这一完美开局表明中国的社会经济已经重回正轨。中国政府实施的一系列刺激政策帮助企业应对挑战已经初见成效。

去年，有24％的全球CEO认为气候变化是他们“非常担忧”的问题。今年，该比例为30％。这貌似是一个明显的升幅，但在几乎所有风险因素都在加剧的情况下，该问题未能引起太多的关注。

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