新华社新西兰奥克兰4月21日电（记者卢怀谦 陈正安）第四届中国国际进口博览会21日举办新西兰专场推介会。100多名新西兰企业代表在奥克兰参加推介会，多家企业和机构现场报名、签约参展。

中国国际进口博览局财务总监马凤民当天以视频方式参会。马凤民表示，新西兰是进博会重要参展国，前三届进博会共有超过150家新西兰企业参展。去年，尽管受新冠疫情影响，仍有近50家新西兰企业参展。截至目前，新西兰乳制品行业龙头企业恒天然集团、奇异果品牌佳沛等已完成签约参展第四届进博会。

中国驻新西兰大使馆经济商务参赞黄岳峰表示，进博会是全球企业向中国市场展示专业知识的重要商业平台，也是新西兰公司向中国消费者介绍产品和服务、建立和加强与中国市场联系的绝佳平台。通过进博会，越来越多新西兰优质产品在中国市场赢得了消费者信任。

新西兰-中国关系促进委员会执行董事蕾切尔·梅德门特表示，新西兰在为中国消费者提供高品质食品和饮料方面发挥着重要作用，期待今年参展的新西兰企业用好进博会平台，与中国市场建立紧密联系。

第四届进博会将于2021年11月5日至10日在上海举办。

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