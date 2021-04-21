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博鳌亚洲论坛2021年年会闭幕

2021年04月21日18:44 | 来源：新华社
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　　新华社海南博鳌4月21日电（记者周慧敏、陈子薇）为期4天的博鳌亚洲论坛2021年年会21日下午在海南博鳌落下帷幕。来自60多个国家和地区的2600多位政界、工商界代表和学者，参加了本届年会，并在这里展开了智慧与思想的碰撞。

　　今年恰逢博鳌亚洲论坛成立20周年，本届论坛年会以“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏‘一带一路’强音”为主题，回应了亚洲各国和地区的最新关切，为区内外各方探讨完善全球治理合作提供了重要平台。

　　博鳌亚洲论坛秘书长李保东在年会闭幕新闻发布会上表示，与会各国领导人和政商学等各界代表，围绕 “世界大变局”“全球治理”“‘一带一路’合作”这三个关键词发表了重要见解。会议取得了重要积极成果，凝聚了携手共克疫情、加强全球治理的共识，发出了维护多边主义、加强沟通协作的呼声，探讨了恢复世界经济、促进共同发展的方向。

　　博鳌亚洲论坛是一个非政府、非营利的国际组织，自2001年成立起，致力于推动亚洲区域经济合作，为本地区经济实现可持续发展提供智力支持。

(责编：高歌、杨牧)

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