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纪录片《百年跨国两地书》开机仪式举行

2021年04月21日18:20 | 来源：经济日报-中国经济网
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　　4月21日上午，真实反映世界记忆遗产“侨批”的纪录片《百年跨国两地书》开机仪式在福建省档案馆举行。福建省档案局、省档案馆、省广播影视集团相关领导以及省委统战部、省侨联代表、《百年跨国两地书》摄制组成员出席开机仪式。据了解，该纪录片由国家档案局、福建省档案馆、福建省广播影视集团三方联合摄制。

　　福建省委办公厅厅务会议成员、省档案局局长，省档案馆党组书记、馆长卓兆水(右三)与福建省广播影视集团党组副书记、总经理庄志松（左三）揭幕开机

　　“侨批”是海外华侨华人通过民间渠道以及金融、邮政机构寄给国内家乡眷属的汇款与书信的合称，又称“银信”，2013年成功列入《世界记忆名录》。侨批真实记载了19世纪以来海外华人迁徙、生存、创业和发展的历程，反映了侨乡和侨居地的社会发展进程，是珍贵的世界记忆遗产。纪录片《百年跨国两地书》将内容聚焦于侨批和为保护侨批付出努力的群体，纪录近代以来闽籍华侨华人求生存、谋发展、创伟业、建设国家的生动实践，再现一代又一代华侨华人艰苦奋斗、自强不息的拼搏精神和情系桑梓、爱国爱乡的深厚情怀，彰显出仁爱孝俤、诚实守信等中华优秀传统文化内核。

　　“侨批”展品

　　福建省委办公厅厅务会议成员、省档案局局长，省档案馆党组书记、馆长卓兆水在致辞中表示，侨批档案已成为福建省华侨文化的一张亮丽名片。侨批记载了老一辈海外侨胞艰难的创业史和浓厚的家国情怀，也是中华民族讲信誉、守承诺的重要体现。积极开展侨批档案抢救保护、研究开发和宣传推广，有效地发挥其在传播中华文化、凝聚侨心侨力、促进人文交流以及提升社会公众保护意识的独特作用，受到海外华侨华人的欢迎，也得到社会各界的肯定。《百年跨国两地书》对于推介世界记忆项目在保护利用档案文献、传承历史记忆、推动世界记忆遗产与自然、文化遗产协同发展方面都具有重要意义。

　　福建省广播影视集团党组副书记、总经理庄志松在致辞中表示，此次筹拍纪录片《百年跨国两地书》，省广播影视集团高度重视，派出了曾经多次获得国内外重大奖项的精兵强将参与创作。《百年跨国两地书》将对侨批的相关重要历史遗迹、档案史料、研究专家、保护者和当事人进行深入采访，以为世人留住比较完整的历史记忆。该纪录片的播出有利于加强世界记忆项目在我国的推广，增强社会公众文献遗产保护意识，提高侨批在国内外的知名度和影响力、促进中外文化交流起到十分重要作用。

　　据悉，《百年跨国两地书》由福建省档案馆指导，福建省广播影视集团融媒中心“海博北京”团队牵头执行拍摄，纪录片将于7月福州举办的世界遗产大会期间在福建电视台新闻频道、海博TV等媒体播出。

(责编：高歌、杨牧)

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