新华社新西兰奥克兰4月21日电 综述：实践教育相结合 政府社会同支持——新西兰职业教育填补人才空缺

新华社记者卢怀谦 陈正安

在新西兰，由于劳动力短缺，不少行业专业技工的收入都颇为令人满意。因此参加技能教育，从事一份专业的技术工作，也成为不少新西兰人的职业理想。而得益于较高的社会认可度、以就业为导向的政府扶持以及重视实践的教育理念，职业教育在新西兰取得了蓬勃发展。

社会普遍认可职业教育

新西兰教育体系非常重视因材施教，各个教育阶段都提倡发挥每位学生的特长。对于有志成为技术工人、从事专业职业的孩子们，社会各界也是予以全力支持。

从中学开始，新西兰的学生就可以参加职业技能教育。课程安排中，除了物理、科学、经济学等学术课外，还有家政、旅游服务、技工等职业教育课程，以供学生根据自身兴趣和规划进行选择。

而到了高中，学生还可以从社会服务、建筑和基础设施、制造与技术、初级产业、服务行业以及创意产业等六个职业教育方向进行选择，从而获得更具针对性的职业教育，毕业后也可选择直接就业。

同时，新西兰政府也不断出台举措，优化职业技能教育：1992年，通过《行业培训法》成立了39个公立行业技能培训机构，提供半工半读的技能培训；1995年，将职业教育纳入全国学历系统，开创各国先例；2020年，将原先的16家国立理工学院合并，整合各家优势，以更好推广职业技能教育。

免费学徒计划推动就业

提高就业率一直是新西兰历届政府的重要执政目标，而职业教育作为实现青年人就业的重要途径，自然也得到了政府重点扶持。

其中，边工作边学习的学徒制职业教育是较有当地特色的模式。当新冠疫情暴发后，为了更好地引导失业人口到劳动力较为紧缺的行业，新西兰政府进一步采取了免费学徒教育政策。

免费学徒政策下，雇主招聘学徒后只要满足一定条件，就由政府来补贴学徒工资，同时免除学徒在技能培训机构的学习费用。如此便大大提高了小企业主招收学徒的积极性，不仅推动就业，也为企业发展提供了人才储备。

该政策覆盖了包括社会服务、建筑和基础设施、信息工程、环境保育和机电工程等在内的众多行业。受此吸引，一部分因疫情影响而失业的人员转行进入了这些劳动力较为短缺的行业，形成了有效补充。

奥克兰市民弗兰克最近辞掉了工作转行去参加电工的免费学徒，他给记者算了一笔账：当白领的上升空间有限，还要担心被裁员。但自己参加免费学徒，不仅几年里学费全免，而且可以一边挣钱一边学习，如果取得电工资质后收入还会明显提升，学到的一技之长也可以终身受益。

此外，新西兰政府还针对专门的人群和族裔，采取有针对性的职业教育帮扶措施。例如，政府与当地毛利部落、太平洋族裔社区以及企业合作，专门帮助这部分群体中16至40岁的民众参加职业教育和技能培训，从而更快更好地步入职业生涯。

教育与实践紧密结合

新西兰路易·艾黎基金会主席彭杭颖平表示，新西兰学校对学生动手能力和实践应用能力非常重视，并不唯书本论。很多学科并没有统一的教科书，老师拿到的也只是一份教学大纲，自由发挥和因材施教的余地很大。而从业者既可以通过学校学习，也可以通过工作实践，获得执业证书和资质，这就让职业教育在教育系统中占有了一席之地。

正因如此，在新西兰，职业教育与实践工作的结合非常紧密。学生可以参加全职或者兼职的职业教育，选择一边工作一边学习，将学到的内容直接运用于实际工作当中。这不仅减少了雇主对新员工的培训成本，也让学生在求职时更具有专业性和竞争力。

(责编：崔越、杨牧)