人民网渭南4月21日电 （苏缨翔）富平取“富庶太平”之意而得名，全县总面积1242平方公里，辖16个镇（街道），总人口82万人，是陕西省第一人口大县。

富平自然条件优越，优势特色产业发展得天独厚，是全国最优越的农业生态区之一。在积极推进经济发展的同时，富平坚持践行“绿水青山就是金山银山”理念，在乡村振兴、产业发展和美丽乡村建设中，努力探索脱贫攻坚与乡村振兴的协调之路，在西部县域地区发展中颇具典型意义。

果树谱出乡村振兴新希望

近年来，富平尖柿基地进一步扩张，规模跃居全国第一，全县柿子总面积达到36万亩，挂果面积13万亩，年产鲜柿25万吨，加工柿饼6万吨，产值40亿元。富平已成为全国规模最大、品质最优、科技实力最强、品牌最响亮的柿子生产基地县。

为了提高当地柿农作物水平，富平县电视台专门举办农业专题节目，指导柿农开展柿子全营养平衡施肥，科学整形修剪、防治病虫害等问题，进一步统筹整合农业农村系统的技术力量。

随着富平柿饼知名度不断提高，柿子文化旅游正在起势。从柿子博物馆到“小柿人”等文旅产品，“柿子文化”正逐渐成为富平文化的新代言。在2020年第六届中国果业品牌大会上，“富平柿饼”区域公用品牌价值达16.52亿元，位居全国第59位。

柿子品牌知名度进一步提高，带动力也明显增强。在增加就业岗位上，柿子产业从业人数达12万人之多，占全县农业人口的20%，从业人数由原来的种植、加工、销售，拓展到包装、运输、技术培训、社会化服务等领域；在招商引资方面，近三年来，尖柿产业拉动固定资产投入近10亿元。柿子产业的良好效益，有力地促进了农民增收，为当地脱贫攻坚和乡村振兴作出了巨大贡献。

富平柿饼种植工厂。富平县美丽办供图

富平柿饼。人民网 苏缨翔摄

奶山羊谋出产业规划新格局

富平是“关中奶山羊”养殖的发源地和培育基地，也是全国羊乳加工最早的地区，被命名为“中国羊乳之都”“世界奶山羊产业发展示范区”，在全球奶山羊行业有“世界羊奶看中国、中国羊奶看陕西、陕西羊乳看富平”的美誉。

目前全县奶山羊存栏76万只，年产羊奶20万吨；建有红星、金牛、圣唐等羊乳加工企业6家，全产业链产值达80亿元。已建成现代奶山羊产业示范园区4个，100只以上奶山羊养殖场（小区）、家庭牧场516个，千只以上30个；发展5万只以上养殖大镇2个、省级奶山羊良种繁育示范村20个，30只以上的适度规模养殖户3000户，建设机械化挤奶站168个。

除此之外，“富平羊奶粉”也是国家地理标志保护产品，富平奶山羊成功入选中国农产品区域公用品牌名录，品牌价值高达62.91亿元。

随着奶山羊上百年的发展积淀，富平奶山羊产业基础、发展特色极具优势，已经初步形成集良种繁育、规模养殖、智能加工、现代流通、文旅融合为一体的全产业链发展格局。

奶山羊食用特制饲料。人民网 苏缨翔摄

红星美羚生态循环经济产业园区内的机械化挤奶站。人民网 苏缨翔摄

厕改绘出美丽乡村新风尚

富平县先后成功创建全省农村卫生改厕示范县，在村庄清洁行动上实现所有行政村全覆盖，“三档村”验收命名示范样板村59个、重点达标村130个、干净整洁村79个，定制发放户厕改造标识牌1.2万个。

“我们在改厕工作中积极采用‘入庭入院入檐’标准，严把群众认知、备案管理、技术质量、数字平台管理、粪污资源化利用的‘五个关口’，全力推进农村卫生改厕工作。”富平县县委农办副主任乡村振兴服务主任刘建雄告诉人民网。

小厕所，在建设美丽乡村的道路上发挥出了大作用。王淑芳作为庄里试验区三河村第一户厕改村民，在接受人民网采访时表示：“改完（厕所）之后，方便多了，也干净也卫生了，上厕所也不那么困难了。”

截止目前，富平累计完成卫生改厕9.9万余户，普及率为70.2%，并向37个整村推进村及13个农业园区配置粪污清运车50辆。

村民王淑芳家里的新厕所。人民网 苏缨翔摄

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