新华社联合国4月20日电（记者王建刚）纽约联合国总部员工组织——联合国中国书会19日至21日以“聚焦象形文字”为主题举办三场活动，庆祝联合国第12个中文日。

三场活动分别聚焦象形文字良渚文化刻画符号、东巴文和甲骨文，以及与之相关的三个世界遗产地良渚古城遗址、丽江古城和殷墟，并以博物馆导览、语言课和讲座形式视频进行。

第一场活动“良渚博物院导览”以中英文双语形式进行，讲解在良渚古城遗址出土的文物，以及部分文物上的刻画符号，其中包括国家一级文物“刻符黑陶罐”；第二场活动“语言课/讲座：神秘的东巴象形文”，邀请东巴文化传承人、纳西学研究者等共同开展东巴文教学，并通过模拟情景对话让观众学习游览丽江时可能用到的常用语；第三场活动“汉字的起源和演变”讲解在河南安阳殷墟发现的部分甲骨片的用途和上面的文字。

中国常驻联合国代表张军19日晚在首场活动上发表视频致辞时表示，以汉字为书写载体的中文是中华文明的智慧结晶，也是全人类的共同财富。中文是联合国六种正式语言之一，希望更多朋友喜爱中文、学习中文，借助中文深入了解中国和联合国。

4月20日是联合国中文日，由联合国于2010年设立，旨在庆祝多种语言以及文化多样性，促进联合国六种官方语言平等使用。

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