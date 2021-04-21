新华社圣保罗4月20日电（记者宫若涵）巴西卫生部20日公布的最新数据显示，该国24小时内新增新冠确诊病例69381例，累计确诊14043076例；新增死亡病例3321例，累计死亡378003例；累计治愈12561689例。

根据世界卫生组织的最新统计，目前巴西累计新冠确诊病例数排在全球第三，低于美国和印度，累计死亡病例数排在全球第二，仅低于美国。

巴西主流媒体根据各州卫生厅公布的数据联合统计得出，在截至本月20日的一周里，巴西平均每日新增确诊病例64188例，比两周前的数据上涨了1%；平均每日新增死亡病例2830例，比两周前的数据上涨了3%。

圣保罗州是巴西疫情最严峻的州。根据圣保罗州政府20日公布的最新数据，该州累计新冠确诊病例2769360例，累计死亡病例89650例。得益于病床数量的增加，19日全州重症监护病床使用率已经从本月5日的超过90%降至80%；19日因新冠住院的人数也从5日的3029人降至2400人，但依然比去年疫情最严重的时候高出25%。

巴西卫生监督局20日批准紧急使用美国再生元制药公司一种抗体疗法治疗部分新冠病人。这种疗法同时运用两种单克隆抗体，用于治疗确诊感染新冠以及可能发展为重症或住院的高风险患者，但不适用于需要接受吸氧治疗的患者，也不能用于儿童。此前，巴西卫生监督局曾批准紧急使用抗病毒药物瑞德西韦治疗新冠患者。

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