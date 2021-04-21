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民调：德国绿党支持率首超联盟党居首位

2021年04月21日13:08 | 来源：新华社
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　　新华社柏林4月20日电（记者任珂）据德国权威民调机构福沙舆论调查所20日公布的最新数据，德国绿党支持率首次超过十几年来稳居首位的联盟党，位列第一。

　　数据显示，德国绿党支持率比一周前上涨5个百分点至28%，位居榜首；联盟党的支持率下降7个百分点至21%，位居第二。

　　联盟党由基督教民主联盟和基督教社会联盟组成。2005年至今，联盟党一直以最大党身份与其他较小政党联合组建政府，而绿党在历史上只作为较小政党参与过两届政府。

　　与此同时，联盟党和绿党刚刚确定了参加9月26日联邦议院选举的总理候选人人选。20日凌晨，在经过一周的内部纷争后，基民盟主席阿明·拉舍特最终成为联盟党总理候选人。19日，绿党宣布提名该党联合主席之一的安娜莱娜·贝尔伯克为总理候选人。

　　有分析指出，联盟党应对新冠疫情不利，以及为总理候选人人选产生的内部纷争，使联盟党支持率有所下降。而绿党内部高度统一，贝尔伯克也有很好的公众形象，绿党有可能成为下届政府的执政党，贝尔伯克也有望成为继现任总理默克尔之后的第二位女总理。不过随着疫苗接种计划实施，疫情逐步得到控制，联盟党支持率预计将会回升，仍有相当大的机会保持联邦议院最大党地位。

(责编：崔越、刘叶婷)

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