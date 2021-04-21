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欧洲药管局称强生疫苗与血栓可能存在关联 但益处仍大于风险

2021年04月21日13:06 | 来源：新华社
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　　新华社布鲁塞尔4月20日电（记者陈文仙 李骥志）欧洲药品管理局20日宣布，调查发现接种美国强生公司旗下杨森制药公司研发的新冠疫苗（下称强生疫苗）与发生血栓之间可能存在关联，但坚称其益处仍大于风险。

　　欧洲药管局在当天发表的一份声明中说，其药物警戒风险评估委员会调查后得出结论，出现血栓并伴随低血小板应被列为强生疫苗“非常罕见”的副作用，强生疫苗的产品信息中需添加关于这一副作用的警示。

　　声明指出，委员会对目前已有的所有证据进行了评估，包括8份来自美国的接种强生疫苗后发生血栓和低血小板的严重病例报告。此外，本次审查的病例与接种阿斯利康疫苗后发生血栓的病例“非常相似”。

　　委员会主席萨比娜·施特劳斯20日在新闻发布会上表示，目前仍无法确认引起这种副作用的具体风险因素，但该疫苗在防止感染新冠病毒上效果显著。

　　她还指出，虽然出现这种副作用的风险非常低，但医疗保健人员和接种强生疫苗者均需认识到该风险，并在接种后注意密切观察可能出现的症状。

　　欧洲药管局提醒，接种该疫苗后3周内一旦出现呼吸急促、胸痛、腿肿、持续腹痛、持续严重头痛或视力模糊以及在注射部位附近出现皮下微小血点等任何一种症状，应立即就医。

　　药管局负责人艾梅尔·库克表示，相关调查还将继续。她建议欧盟各成员国要根据本国情况来做出如何接种疫苗的决定。

　　药管局本月7日曾宣布，出现血栓并伴随低血小板应被列为阿斯利康疫苗的罕见副作用，但接种该疫苗的整体收益风险仍为正。

　　药管局说，强生疫苗只需单剂接种，已经获批在欧盟地区紧急使用，但大规模接种暂时没有启动。这种疫苗现阶段主要在美国使用。截至4月7日，美国共有约700万人接种了强生疫苗。

(责编：崔越、刘叶婷)

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