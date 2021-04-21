人民网里约热内卢4月20日电 （记者吴杰）4月20日，中国品牌商品（哥伦比亚）线上展拉开序幕，中国驻哥伦比亚大使蓝虎、商务部外贸发展局副局长陈华明、重庆市商务委员会党组成员龚志勇出席开幕式并致辞，哥伦比亚贸易、工业和旅游部以及麦德林市政府有关负责人、中哥企业家代表等出席。

蓝虎在致辞中回顾了过去一年中国经济社会发展成就，以及疫情期间中哥经贸合作展现出来的巨大韧性和潜力。他表示，中国品牌商品展是两国经贸合作的重要平台和企业交流的重要渠道，本届展会排除疫情困难，以线上线下结合的方式举办，不仅体现了两国经贸交流旺盛的生命力，更体现了两国政府和人民的深厚友谊。中哥经贸合作潜力巨大，将继续成为两国合作的重点领域和双边关系的压舱石。

陈华明介绍，当前国际疫情持续蔓延，国际市场需求大幅下降，中国政府制定了一系列推进贸易高质量发展的政策举措，倡导利用新技术新渠道开拓国际市场，推进展会模式创新，探索线上线下同步互动、有机融合的办展新模式，这是新形势下培育中国参与国际合作和竞争新优势，实现外贸创新发展的重要手段。

龚志勇在发言中表示，重庆精心挑选了包括汽车、摩托车、五金制品、智能制造、农副产品、非物质文化遗产等在内的优质重庆品牌商品参加线上展会，并在哥伦比亚当地设立了“重庆品牌商品展示中心”，可以常年向哥伦比亚的采购商和消费者提供商品和服务。

中国品牌商品（哥伦比亚）展是经中哥两国政府批准的国家级、国际性大型经贸博览会。2019年中国品牌商品（哥伦比亚）展在哥伦比亚首都波哥大市成功举办，取得丰硕成果，已成为促进中国与哥伦比亚经贸合作的重要平台。

本次展会共有来自中国重庆、浙江、河南、安徽、陕西等省市的46家企业云聚数字线上线下展厅，展品涵盖医疗器械、能源设备、智能制造行业、工业设备、汽摩、农副食品加工和技术服务、生物医药、消费品、非物质文化遗产等。“数字展位”“一对一洽谈”“企业直播”等线上展示对接功能为中外客商提供服务、改善用户体验。

今年，为克服疫情带来的不利影响，商务部外贸发展局联合哥伦比亚贸易、工业和旅游部、重庆市商务委员会主办中国品牌商品（哥伦比亚）线上+线下展。线上展为期一个月，哥伦比亚麦德林市线下产品实体展示中心将于5月25日开幕，展示为期一年。

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