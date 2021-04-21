新华社北京4月21日电 全球连线：凝聚力、好政策与善学习——中东政党人士眼中的中共执政经验

新华社记者王玉 董亚雷

“中国共产党能够将广大人民团结起来、保持强大凝聚力，再加上正确政策的指引，中国才取得今天如此大的发展成就，这些经验都值得我们学习。”也门改革集团成员、副议长穆赫辛·巴苏拉日前在接受新华社记者视频采访时如是说。

巴苏拉以及埃及青年政党领袖和政治家协调委员会委员易卜拉欣·谢哈比日前一同通过视频连线方式，与在北京的记者进行了“云上交流”。

“中国共产党非常善于学习和总结经验，从而形成了自己独特的发展道路和方式。”谢哈比说。

巴苏拉代表也门人民和议会向中国共产党百年华诞以及取得的巨大成就表示祝贺。他说，中国共产党领导中国在各领域取得巨大发展成就，包括也门在内的发展中国家希望借鉴中国在贸易、科技、人文等领域的发展经验。

2020年，突如其来的新冠疫情肆虐全球，中国疫情防控取得重大战略成果。在谢哈比看来，中国共产党领导中国人民抗击疫情，毫无疑问是非常成功的。

谢哈比说，在共同抗击疫情的过程中，中国还向埃及提供了抗疫物资援助并分享抗疫经验，这些都体现出中国文化传统中倡导友好合作的民族气质。

巴苏拉认为，在中国共产党领导下，中国与其他国家的关系是一种合作式的关系，中国毫无保留地与其他国家分享抗疫经验。

谢哈比希望埃及借鉴中国经验，学习中国是如何在中国共产党领导下取得伟大发展成就的。他期待在下一个百年，中国共产党领导中国人民取得更大发展和进步。

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