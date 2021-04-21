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专访：中美合作应对气候变化将使全球受益——访澳大利亚智库专家梅尔齐安

2021年04月21日10:47 | 来源：新华网
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　　新华社堪培拉4月21日电 专访：中美合作应对气候变化将使全球受益——访澳大利亚智库专家梅尔齐安

　　新华社记者白旭　岳东兴

　　独立公共政策智库澳大利亚研究所气候和能源项目主管里奇·梅尔齐安日前在堪培拉接受新华社记者专访时表示，世界各国期盼中美两国在应对气候变化方面加强合作，因为这将使全球受益。

　　梅尔齐安曾作为澳大利亚政府代表出席联合国气候变化相关会议，多年来专注于气候和能源领域研究工作。

　　他表示，正是在中美双方合作下，里程碑式的《巴黎协定》才得以在2015年诞生，从而让全球应对气候变化进程迈出重要一步。“这体现了中美两国合作对全球有效应对气候变化挑战的重要性。”

　　他认为，中美在气候问题上开展合作不仅会让全球受益，也符合两国利益。两国通过合作应对气候变化，将有助于阻止极端天气增加的趋势，并促进基于绿色低碳的新经济发展。“中国在绿色技术领域一直做得很好，不仅在国内给予重视并实施、在制造业中推广，还向世界出口相关技术。”

　　梅尔齐安说，中国气候变化事务特使解振华与美国总统气候问题特使约翰·克里都曾参与《巴黎协定》的谈判工作，这将有助于中美两国就气候问题展开建设性对话。

　　在他看来，气候变化带来的挑战是全球性的，每个国家都有责任积极应对这种挑战，这将推动世界各国就气候问题更紧密地合作。如果包括欧盟、澳大利亚在内的其他各方也能够积极展开合作，将有助于今年下半年举行的联合国气候变化大会取得积极成果。

　　美国将于4月22日至23日举办领导人气候峰会，美方邀请了包括中国、俄罗斯在内38个国家的领导人以及欧盟委员会主席和欧洲理事会主席出席会议。梅尔齐安对此表示，各界不仅期待美国能在峰会上宣布“具有雄心的”2030年温室气体减排目标，也希望美国能制定长远减排目标。“中国已经确定了‘具有雄心的’减排目标，即力争于2060年前实现碳中和。现在每个国家都需要在减排方面做出努力，包括澳大利亚。”梅尔齐安说。

　　梅尔齐安认为，应对气候变化这一挑战在澳大利亚尤其具有紧迫性。去年发生在澳大利亚的“毁灭性”森林大火以及前不久在该国新南威尔士州出现的暴雨洪灾，在某种程度上都是气候变化带来的后果。他说，这种自然灾害发生得越多，对采取行动的呼吁就会越多，最好的解决办法就是每个人都参与合作，共同解决气候变化问题。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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