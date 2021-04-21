人民网联合国4月20日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军20日呼吁，国际社会应推动生物多样性昆明大会取得丰硕成果，为全球环境治理注入新的动力。

当日，张军出席“为自然提升雄心水平”高级别会议，向各国介绍将于云南昆明举行的《生物多样性公约》第15次缔约方大会筹备情况。他说，昆明大会将于2021年10月11日至24日在云南昆明举行，主题是“生态文明：共建地球生命共同体”，将审议通过“2020年后全球生物多样性框架”。目前昆明大会各项筹备工作正有序推进。中方期待同各方同心协力，抓紧行动，推动大会取得丰硕成果，为全球环境治理注入新的动力。

张军表示，保护自然关乎人类未来，建设美丽家园是全世界人民的共同梦想。中国秉持绿水青山就是金山银山的重要理念，把生态文明建设纳入国家发展总体布局，取得显著进步。作为《生物多样性公约》第15次缔约方大会东道国，中方全力推进大会筹备工作。习近平主席在去年9月生物多样性峰会上发表重要讲话，诚挚邀请各国领导人和国际组织负责人聚首美丽春城昆明，共商生物多样性保护大计。

张军强调，要从政治上高度重视昆明大会。生物多样性是人类赖以生存和发展的基础。要通过大会探索人与自然和谐共生之路，推动昆明大会、《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会、第二届全球可持续交通大会等重要会议形成合力，奏响全球可持续发展的交响曲。习近平主席日前同法国总统马克龙、德国总理默克尔举行视频峰会，就此进行了深入讨论，为我们下步合作指明了方向。

张军指出，要加快推进“2020年后全球生物多样性框架”磋商。“框架”应平衡体现《公约》三大目标，兼顾雄心和务实，促进疫后更好复苏。应充分照顾发展中国家关切，在资金、技术和能力建设等方面加强对他们的支持，推动形成更加公正合理、各尽所能的生物多样性治理体系。

张军呼吁，要拿出保护生物多样性的实际行动。人类只有一个地球，要始终像保护眼睛一样保护生态环境。中国近年来努力建设美丽中国，让14亿人口走上绿色发展之路。各国也要切实践行承诺，扭转生物多样性丧失和生态系统退化。要坚决制止向海洋排放核污染水等不负责任的行为，避免酿成永远难以挽回的生态灾难。

张军最后表示，加强生物多样性保护、推进全球环境治理需要各国不懈努力。中方将继续认真履行昆明大会东道国义务，发挥好主席国作用，同《公约》秘书处和各国加强沟通合作，努力把昆明大会办成一届圆满成功、具有里程碑意义的大会，共建万物和谐的美丽世界。

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