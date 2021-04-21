人民网联合国4月20日电 （记者李晓宏）当地时间4月19日至21日，为庆祝2021年联合国中文日，联合国中国书会以“聚焦象形文字”为主题，在纽约总部举办三场在线活动，分别介绍良渚文化刻画符号、东巴文和甲骨文三种象形文字，以及与之相关的良渚古城遗址、丽江古城和殷墟三个世界遗产地，以彰显中国语言与文化魅力。

中国常驻联合国代表张军在首场活动上致辞表示，中文是联合国六种正式语言之一，希望更多朋友喜爱中文，学习中文，借助中文深入了解中国和联合国。

第一场活动“良渚博物院导览”，由书会与浙江杭州良渚博物院合办，以中英文双语形式播出。距今5000年的良渚古城是迄今已知的中国境内最早的区域性国家的中心，比夏朝还早一千多年。活动中，两位导览员带领观众参观博物院第一展厅，讲解在这一新石器时代遗址出土的文物，以及部分文物上的刻画符号，包括肩部刻有12个连续符号的国家一级文物刻符黑陶罐等。

第二场活动“语言课/讲座：神秘的东巴象形文”，合办方是北京东巴文化艺术发展促进会。纳西族东巴（传统宗教神职人员）使用的东巴文是世界上唯一仍在使用的象形文字，在云南丽江古城随处可见。活动邀请了东巴文化传承人和丽军·阿恒东塔和香港中文大学翻译系助理教授、纳西学研究者邓彧（Duncan Poupard）授课东巴文，通过讲解东巴典籍中的词汇让观众了解故事内容，并通过模拟情景对话让观众学习游览丽江时可能用到的常用语。

在第三场活动中，书会理事张小满在开场时介绍了第五套人民币背面图案，以及相关地点名称中涉及的象形字“月、山、门、水、日、人”（西湖三潭印月、泰山、三峡夔门、桂林山水、布达拉宫日光殿和人民大会堂），引出讲座主题“汉字的起源和演变”。美国罗格斯大学杰出教授、甲骨文专家陈光宇分析了在河南安阳殷墟发现的部分甲骨片的用途和上面的文字。联合国中文教学组原负责人何勇介绍了以象形为基础的造字法“六书”。

除了象形文字这一总主题外，三场活动分别以四大文明、多种语言使用和自源文字（未受其他文字影响独立创造出的文字）为背景。良渚博物院导览以“北纬30度的四大文明”（其他三个为古埃及、古巴比伦和古印度）地图开场，同时提及与四大文明有关的河流（开场短片特意选用《长江之歌》配乐）。东巴文语言课以多种语言使用为背景，书会副会长肖沌简要介绍联合国中11件与语言文字相关的展品，包括用楔形文字写成的《汉谟拉比法典》复制品、格拉哥里字母创始人圣西里尔像、每年世界和平日敲响的日本和平钟和成吉思汗时代的“外交护照”蒙古令牌（Geregee）等。甲骨文讲座则同时关注其他三种自源文字，陈光宇博士特别讲解了古埃及象形文字中冥王“奥西里斯”（Osiris）名字的构成和读音。

2010年，联合国宣布启动联合国语言日，以倡导多种语文的使用和文化多样性，并促进六种官方语言在联合国的平等使用。联合国相关部门将4月20日，即中国农历二十四节气之“谷雨”这一天定为“联合国中文日”，以纪念“中华文字始祖”仓颉造字的贡献。联合国内部每年都举行中文日庆祝活动，吸引众多员工和外交官参加。联合国中国书会会长李丽在今年活动上发布了2010年起联合国历年中文日的回顾视频，内容包括中文学员歌舞、书法、乐器演奏、手工拼布展示、少林功夫和八卦掌表演、讲座等。

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