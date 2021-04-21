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张军：希望中文在联合国未来工作中扮演更重要角色

2021年04月21日09:00 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国4月20日电 （记者李晓宏）在联合国第12个中文日到来之际，联合国中国书会及联合国室内交响乐协会，相继于19日和20日举办在线庆祝活动，播放中国常驻联合国代表张军的视频致辞，倡导文化多样性，希望中文在联合国未来的工作中扮演更重要的角色，更加有效传播支持多边主义的声音，继续做促进世界和平发展事业的重要媒介。

张军在致辞中表示，联合国中文日适逢中国传统节气“谷雨”，传说这一天仓颉创造了汉字。以汉字为书写载体的中文，是联合国六种正式语言之一。长期以来，中文的运用保障了联合国工作的有效开展，增进了中国人民和中文使用者对联合国的了解。希望联合国继续秉持多语言主义原则，努力实现中文和其他正式语言的平等使用。

张军说，中文见证了联合国成立的历史性时刻，见证了中国参与联合国事务的历史进程。中国是第一个在《联合国宪章》上签字的国家，汉字留在宪章签署区首页，彰显着中国对《联合国宪章》宗旨和原则的坚定承诺。恢复联合国合法席位50年来，中国积极参与联合国事务，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，为世界和平与发展作出重要贡献。他希望更多的朋友喜爱中文、学习中文，借助中文深入了解中国和联合国，希望中文成为增进中国人民与世界各国人民友好和信任的纽带。

(责编：张信凤、常红)

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