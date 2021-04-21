人民网莫斯科4月20日电 （记者张光政）俄罗斯强制电子标签法规与实操解读会19日在莫斯科以视频会议形式召开。这次会议是企发中俄跨境数字贸易平台在中国驻俄罗斯大使馆经商处的大力支持下，与中国纺织品进出口商会、俄罗斯中国总商会、俄罗斯前景技术研发中心（俄罗斯国家电子标签中心）联合成功举办的。会议旨在帮助中国的服装、家纺企业全面深入地了解俄罗斯强制电子标签法规，妥善应对俄罗斯经贸新政的变化。这也是主办方首次就俄罗斯电子标签政策面向中国轻工品类企业进行的权威深度的解读。

中国驻俄罗斯大使馆公使李静援在致辞中指出，在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系经受住了考验，继续保持高位平稳运行。纺织服装是中国对俄主要出口商品之一，近5年来在对俄出口中的占比近20%。今年年初，俄方针对纺织服装实行强制电子标签新政正式生效，俄方相关政策旨在打击灰色清关，有利于维护合法、公平竞争环境和营造良好的经商环境。中国纺织品在俄罗斯市场仍然具有很强的竞争力，市场潜力巨大。中国企业要坚定信心，主动适应、积极求变、妥善应对。

中国纺织品进出口商会副会长张锡安在致辞中提到，中国对俄纺织服装贸易以出口为主。俄罗斯在我出口目标市场中位列第八。2000-2020年间，中国对俄纺织服装出口额从11.1亿美元增至2020年的76.5亿美元，增长了近6倍。俄罗斯作为我国“一带一路”沿线重要市场，是中国与欧洲加强经贸联系的主要通道，也是后疫情时代跨境开拓的重要国别市场之一。

俄罗斯中国总商会会长周立群在致辞中表示，随着中俄两国逐步规范贸易秩序，正规的对俄贸易已成为必然趋势和主流。对实力强、信誉好、有外贸经验的中国轻纺、服装制造企业而言，这无疑是巨大的商机。

俄罗斯工业和贸易部电子标签部副司长阿列格·图赫瓦杜林在致辞中说，电子标签系统项目到目前为止是俄罗斯最大的贸易数字化项目之一。电子标签系统的实施不只是在俄罗斯，还涵盖欧亚经济联盟成员国。

俄罗斯前景技术研发中心总经理安德烈·基里科夫在致辞中指出，目前，在乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、亚美尼亚等国正在开展电子标签业务，并与白俄罗斯的电子标签运营商建立了合作关系。哈萨克斯坦近期也将针对鞋类和服装类商品实施电子标签政策。

企发中俄跨境数字贸易平台董事长孙天枢在致辞中强调，中国作为俄罗斯的第一大贸易伙伴，正面临俄罗斯在经济领域的“数字”变革带来的压力和挑战。“强制电子标签”作为俄罗斯“数字经济”的重要组成部分，让每一个拓展俄罗斯市场的中国企业都不得不努力去适应。

解读会邀请俄罗斯前景技术研发中心副总经理、鞋类和轻工品电子标签项目负责人维拉·沃尔科娃对俄罗斯电子标签法律法规进行了解读。企发中俄跨境数字贸易平台俄罗斯电子标签解决方案专家王阳和供应链专家金晓慧对俄罗斯电子标签操作实务、实施电子标签后外贸业务变化以及解决方案等进行了介绍。

此次解读会由中俄商务咨询公司总经理鹿莎主持，采用线上直播方式进行，共历时3小时。来自鞋业、纺织品、服装等行业200多家企业派代表参加，在线观看人数近300人次。

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