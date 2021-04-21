新华社斯德哥尔摩4月20日电（记者付一鸣）瑞典公共卫生局20日公布的数据显示，该国累计新冠确诊病例超过90万例，达916830例；累计死亡病例达13825例。

据瑞典媒体报道，最初在英国发现的变异新冠病毒正在瑞典大部分地区迅速传播，已成为多地新增确诊病例的主要原因。此外，最初在南非发现的变异新冠病毒感染病例也在不断增加。

与此同时，需要重症监护的新冠患者人数也不断增加。目前，瑞典共有2212人因感染新冠而住院治疗，其中416人在重症监护室。据报道，重症监护需求的增加给该国医疗系统造成巨大压力，一些地区的医护人员已经不堪重负。

瑞典公共卫生局此前表示，鉴于疫情严峻，瑞典将延长对餐馆、酒吧、健身房以及商场等公共场所的限制措施，取消相关限制措施的时间不会早于5月初。

自新冠疫情暴发以来，瑞典抗疫政策一直相对宽松。随着新一波疫情到来，瑞典确诊病例数和死亡病例数不断攀升，成为北欧疫情最严重的国家。瑞典公共卫生局公布的数据显示，截至20日，瑞典近190万人已接种至少一剂新冠疫苗，超过68万人完成两剂疫苗接种。

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