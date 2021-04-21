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伊朗副外长：伊核谈判在“困难中前行”

2021年04月21日08:32 | 来源：新华社
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　　新华社德黑兰4月20日电（记者高文成）据伊朗新闻电视台20日报道，伊朗副外长阿拉格希当天表示，尽管存在“困难”，但正在奥地利首都维也纳举行的伊核谈判仍在“前行”。

　　伊核问题全面协议联合委员会新一轮政治总司长级会议20日继续在维也纳举行。阿拉格希在会后表示，尽管存在“困难”，但谈判仍在“前行”。不过，一旦谈判朝着“过高要求、浪费时间和不合理讨价”等方向发展，伊朗方面将停止谈判。

　　伊朗总统鲁哈尼20日表示，伊朗代表团在维也纳遵循了伊朗最高领袖哈梅内伊设定的谈判框架。哈梅内伊此前表示，维也纳谈判进程中不能拖沓，这对伊朗不利。

　　2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。为讨论美伊两国恢复履约问题，伊核协议相关方会议今年4月初开始在维也纳举行。

(责编：崔越、刘叶婷)

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