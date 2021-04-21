印度首都新德里自19日晚实施为期一周的“封城”，以控制不断恶化的新冠疫情。印度政府同一天宣布，将向所有成年人开放疫苗接种。

新德里首席部长阿尔温德·凯杰里瓦尔说，新冠疫情“危急”，新德里卫生系统几近崩溃，“如果再不实施封锁，将面临更大灾难”。

美联社报道，新德里拥有人口2900万，但目前只有不到100张病床配有呼吸机，重症监护病床不到150张。

凯杰里瓦尔19日宣布，自当晚10时起至26日凌晨5时全城实施封锁，但居民基本生活服务不受影响。他敦促大家对“封城”保持冷静。

印度拥有人口约13亿，19日通报单日新增新冠确诊病例273810例，再创疫情暴发以来新高。这是印度连续第五天单日新增病例超过20万例。截至当天，印度全国累计新冠确诊病例现已超过1500万例，累计死亡病例超过17.8万例。

印度迄今接种1.2亿剂新冠疫苗。该国政府19日说，定于5月1日起向全国所有18岁以上成年人开放新冠疫苗接种。

两名印度政府消息人士同一天告诉路透社记者，印度和美国外长已经通话，印方希望美方尽快解除涉及新冠疫苗原材料的出口禁令，这一禁令已经威胁印度疫苗产量。

其中一名官员说，美方告知，正在考虑印方请求，并将“尽早”采取行动。

对此，印度外交部说，除外交部长苏杰生在社交媒体推特上说他和美国国务卿安东尼·布林肯讨论了“与卫生合作有关问题”外，没有更多内容可以补充。

美国国务院证实布林肯与苏杰生讨论新冠疫情，但未透露细节。

去年4月，时任美国总统唐纳德·特朗普动用《国防生产法》增加新冠疫苗接种相关医疗物资产量。印度疫苗生产商和专家对美方做法表达关切，认为美方此举可能引发关键原材料出口被叫停，将限制其他地区生产疫苗。

路透社报道，印度眼下已经停止主要疫苗出口，以满足国内需求。（刘曦）（新华社专特稿）

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