为防止人群聚集加剧新冠疫情蔓延，瑞士苏黎世19日在阿尔卑斯山区一处地点举办“烧雪人”仪式，以迎接春季传统节日“六鸣节”。这是苏黎世首次在城市外的山区举办这一节日庆祝活动。

“六鸣节”又称“送冬节”，自上世纪50年代起固定在每年4月第三个星期一举行。届时，人们会身穿传统服饰、骑马集会游行，在苏黎世市中心燃烧用填充物制作、头部塞入鞭炮的巨型雪人形玩偶“波克”。

据法新社报道，苏黎世去年受疫情影响取消节日庆祝活动，今年“烧雪人”仪式移至位于阿尔卑斯山区舍尔嫩峡谷的“恶魔桥”，这是首次在苏黎世市外举行这一仪式。“恶魔桥”距离苏黎世约100公里。同时，“烧雪人”仪式由当地电视频道播放，民众不得现场围观。

依据传统习俗，“雪人”被放在数米高的柴堆上，从点燃柴堆到“雪人”头部鞭炮爆炸的时间越短，预示春天越快到来、夏天天气越炎热。往年“雪人”通常持一把扫帚，今年为迎合燃烧地点“恶魔桥”的名称，它“手握”一把干草叉。

今年“烧雪人”耗时12分钟57秒，短于往年平均时长。不过，2003年“烧雪人”仅用5分42秒，创燃烧时间最短纪录，而当年瑞士经历了罕见的炎热夏季。（王逸君）【新华社微特稿】

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