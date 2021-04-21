新华社北京4月20日电 中俄执政党对话机制第九次会议20日以视频会议方式举行。中共中央总书记、国家主席习近平，俄罗斯联邦总统普京分别向会议致贺信。会议由中共中央对外联络部同俄罗斯统一俄罗斯党共同举办。双方代表遵循中俄两国元首共识，围绕“大变局背景下的中俄战略协作：执政党交流合作新起点新使命”的主题进行深入交流，达成《中俄执政党对话机制第九次会议共识》。主要内容如下：

一、《中俄睦邻友好合作条约》签署20年来，中俄两国弘扬世代友好理念和新型国际关系原则，深入开展全面战略协作，保持两国关系高水平发展，成为当今世界大国关系的典范。在世纪疫情和百年变局交织叠加、世界进入动荡变革期背景下，在更大范围、更宽领域、更深层次上推进中俄新时代全面战略协作伙伴关系，对捍卫国际公平正义、维护世界和平稳定、促进共同发展繁荣意义重大。

二、作为各自国家执政党，中国共产党和统一俄罗斯党的机制化战略交流合作是中俄关系的重要组成部分。两党将相互参加中国共产党成立100周年和统一俄罗斯党成立20周年庆祝活动，并以两党建立关系20周年为契机，落实中俄两国元首达成的重要共识，深入交流治国理政经验，巩固中俄政治和战略互信，促进两国各领域务实合作，为新时代中俄关系不断发展贡献执政党智慧和力量。

三、中俄执政党对话机制是双方就共同关心的重大战略性问题开展交流的重要平台。本次会议上，双方代表对大变局背景下的中俄两国两党关系发展积极建言献策，围绕新时期执政党自身建设、国家发展成就经验和战略规划、反对外部干涉和维护国家安全、两国地方合作等深入交流，达成广泛共识。站在两国两党关系新起点上，双方一致认为，继续办好对话机制会议是两党的共同使命。

四、中俄政党论坛是推进中俄地方和务实领域合作的重要机制。双方将视疫情发展形势，适时在俄罗斯实地举办第六届中俄政党论坛，广泛邀请两国地方政府、实业界代表参加，为促进“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接合作、实现两国元首确定的中俄贸易发展目标发挥积极作用。

五、双方坚定支持对方走符合本国国情的自主发展道路，支持两国维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，推动国际社会坚持践行开放、平等、非意识形态化的多边主义原则，共同应对全球性挑战和威胁。坚决反对一些国家以民主和人权为借口干涉主权国家内政、实施单边制裁、大搞霸权霸凌、制造动荡混乱的企图和行径。为实现上述目标，两党将在双边交往和多边场合中协调立场，加大相互支持力度，充分彰显两党合作的战略价值和独特作用。

《 人民日报 》（ 2021年04月21日 07 版）

(责编：胡永秋、牛镛)