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“为促进亚洲国家间理解与合作作出更大贡献”

——访博鳌亚洲论坛咨询委员会主席、日本前首相福田康夫

本报驻日本记者  刘军国
2021年04月21日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　“希望本届年会能够增强各国人民战胜疫情的希望与信心，进一步增进各国间相互理解与合作，向全世界发出携手合作、共创未来的时代强音。”博鳌亚洲论坛咨询委员会主席、日本前首相福田康夫日前在接受本报记者专访时表示。

　　今年博鳌亚洲论坛年会的主题是“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏‘一带一路’强音”。“这一主题非常契合时代脉搏。”福田康夫表示，得益于中国实施强有力的疫情防控，本届年会是今年世界上首个以线下会议为主的大型国际会议。在疫情造成世界经济失衡、经济全球化进程深受影响的当下，中国如期举办博鳌亚洲论坛年会，为各国增进相互交流与理解、挖掘合作共赢机遇提供重要平台，具有格外重要的意义。“期待来自不同领域的各国专家学者充分利用博鳌亚洲论坛这一重要平台，碰撞思想、交流观点、求同存异、实现共赢。”

　　本届博鳌亚洲论坛年会恰逢论坛成立20周年。“过去20年，博鳌亚洲论坛为推动亚洲地区发展作出了很大贡献。”福田康夫曾于2010年至2018年间担任博鳌亚洲论坛理事长，积极致力于通过论坛凝聚亚洲共识、促进亚洲发展、提升亚洲影响力。福田康夫高度评价中国在推动扩大论坛影响力方面作出的积极贡献。“中国持续对外开放，经济高质量发展，人民生活水平不断提高。通过共建‘一带一路’等，中国积极致力于同各国一道实现合作共赢，助力周边国家经济发展，改善当地民众生活。”

　　中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。福田康夫表示，与各国共同发展是中国一直以来努力的目标。“中国提出的共商共建共享理念对于完善全球治理尤为重要。”

　　福田康夫对于中国通过博鳌亚洲论坛等国际交流活动推动构建人类命运共同体表示认同。他表示，今年的博鳌亚洲论坛年会继续受到世界各国关注，这是世界全面了解中国的好机会。

　　“过去20年，博鳌亚洲论坛的发展经历了两个阶段：第一个10年夯实基础，第二个10年快速发展。”福田康夫表示，期待下一个10年博鳌亚洲论坛越办越好，“为促进亚洲国家间理解与合作作出更大贡献”。

　　（本报东京4月20日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年04月21日 07 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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