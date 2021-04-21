本报记者 杨 迅

四月二十日，手工艺人在博鳌亚洲论坛主题公园的展厅里织黎锦。

新华社记者 张丽芸摄

一名织锦艺术家循着黄道婆的足迹来到海南，学成黎锦纺织技艺。后来，他沿着“一带一路”走向亚洲和世界，在思想的融合碰撞中，找到了“合”的真谛。回到博鳌后，他完成了一幅期盼已久的合锦……

这是4月19日晚博鳌亚洲论坛主题公园光影实景演出《锦绣天成》的剧情。通过行进式演出，海南之合、亚洲之合、世界之合的主题依次展开。《锦绣天成》总导演张华表示，亚洲各国文化不同，但织锦工艺相似，都需要完成经纬交织，象征着亚洲各国的美美与共、和合共生。

当天，博鳌亚洲论坛主题公园正式开放。这座新落成的主题公园位于琼海博鳌东屿岛上，在一座废弃的小渔村基础上改建而成，与博鳌亚洲论坛国际会议中心仅一路之隔。

沿着公园长廊，参观者可以重温论坛成立的背景，回顾历届年会的主题。正在举行的“博鳌亚洲论坛成立20周年回顾展”格外引人注目。展览通过40块展板、120多张图片，以大事记的形式，对论坛筹建、成立和历届年会进行了回顾，反映了论坛20年来在凝聚亚洲共识、促进各方合作等方面取得的丰硕成果。一幅幅珍贵的图片，定格了亚洲各国文化在博鳌交融互鉴的足迹。

主题公园由9个琼北风情民俗院落组成，对应不同的主题展示区，展品来自29个博鳌亚洲论坛发起国。主题公园通过多种方式，呈现出亚洲文化交融的画面。

走入看苑，亚洲电影主题展播区进入眼帘。在这里，只需轻轻触动电子屏幕，便可欣赏多部亚洲国家精品电影，在光影中感受亚洲文化的多元与魅力。

移步听苑，精彩纷呈的亚洲音乐作品分为东亚、北亚、东南亚、中亚、南亚、西亚6大区域。依次点选地区、乐器和音乐风格，就能听到不同风格的美妙音乐。从丝竹管弦到流行音乐，徜徉于亚洲音乐的音符之中，可以领略多种乐器蕴含的文明之美。

来到陶苑，可以欣赏亚洲各国的陶器、瓷器等工艺品。泰国花瓶、日本餐具、柬埔寨砂岩石雕、缅甸天然树化石、斯里兰卡茶具、伊朗土陶、越南藤陶制品、中国四大名陶和四大名瓷等工艺品做工精巧。千姿百态的陶器，反映了亚洲各国人民的高超工艺。

博鳌亚洲论坛主题公园陈展项目策展人王军表示，不同文明只有通过交流互鉴、取长补短，才能保持旺盛生命力。“在博鳌亚洲论坛成立20周年之际，希望通过展示将主题公园打造成推动亚洲国家文明互鉴的一个小数据库，促进亚洲各国文化在交流互鉴中发展，变得更加丰富多彩。”

《 人民日报 》（ 2021年04月21日 07 版）

(责编：胡永秋、牛镛)