本报记者 岳林炜 曲 颂 王 迪

在博鳌亚洲论坛2021年年会上，共建“一带一路”成为与会各界人士热议的话题。各方围绕加强互联互通、推动绿色发展、扩大卫生合作等进行探讨和交流，期待形成更多“博鳌智慧”，凝聚共识，高质量共建“一带一路”。

加强互联互通 促进经济复苏

去年以来，在疫情造成生产要素流动受阻的不利情况下，共建“一带一路”合作展现出强大韧性和活力，为促进相关国家和地区的经济复苏发挥重要作用。

在“应对疫情冲击，加速贸易流通”“逆势上扬的‘一带一路’合作”等多场分论坛上，从畅通贸易和投资渠道，到积极发展丝路电商、对接数字基础设施建设标准，加强互联互通的话题热度不减。

跨欧亚运输国际协调理事会秘书长根纳季·贝诺夫表示，今年第一季度，欧亚之间货物运输量增幅高达70%以上。共建“一带一路”合作极大促进了沿线国家基础设施的互联互通，为交通运输快速恢复创造了良好条件。

“从今年一季度的乐观数据可以看到，中欧班列运力规模将持续扩大。”中国欧盟商会副主席彦辞说，中欧班列经受住了疫情考验，是发展欧中贸易很好的解决方案。在疫情防控期间，防疫用品运力大幅上升，中欧班列的贡献不可或缺。

巴基斯坦DWP集团董事长兼首席执行官法鲁克·纳西姆认为，共建“一带一路”已从传统基础设施领域扩展到信息技术领域，但许多发展中国家数字基础设施建设尚处于起步阶段。未来，共建数字丝绸之路的关键在于创新，这需要从不同的国家相互引进各类人才，努力推动创新发展。

国际移民组织驻华代表柯吉佩说，疫情防控期间，电子商务贸易显著增长，电商在经济恢复进程中发挥了重要作用。在数字创新领域，产业界和学术界需要进一步加强合作，也需要聚集各国专业技能人才。

法国桥智库主席若埃尔·吕埃认为，未来促进互联互通可以更多关注新主题、新机制、新技术、新能源。加强互联互通建设可以有效帮助非洲大陆进一步开放发展并促进人员的流通，这也是支持非洲发展的重要基础。

推动绿色发展 共享实践经验

“绿色”是高质量共建“一带一路”的重要理念之一。在可持续融资助力高质量共建“一带一路”圆桌会现场，斯里兰卡莫拉格哈坎达灌溉项目的案例分享备受关注。该项目是斯里兰卡最大的水利枢纽工程，工程为斯里兰卡主要水稻种植区提供灌溉用水，同时还带动了渔业的发展，为当地民众实现增收。

长期关注共建“一带一路”项目投融资可持续性的清华大学五道口金融学院院长张晓慧说，正是该项目在绿色环保、经济可持续性、改善当地民生等多方面取得的成绩，促成了其于2019年成功入选世界银行和联合国粮农组织联合发起的全球减贫案例征集活动的最佳案例。

法属波利尼西亚政府副主席兼农业、蓝色经济和土地部部长泰阿里·阿尔法表示，岛屿国家和地区生态脆弱，在发展经济的同时，对环境保护提出更高要求。在21世纪海上丝绸之路岛屿经济分论坛上，海南扎实推进国家生态文明试验区建设，大力推广使用清洁能源汽车和装配式建筑、实行全面“禁塑”等成功实践让各国嘉宾大受启发。加拿大爱德华王子岛大学教授詹姆斯·兰登呼吁各国学者重点研究海上丝绸之路沿线岛屿发展课题，并设立全球岛屿研究中心。

“应该利用博鳌亚洲论坛将中国的绿色实践经验推介给全世界。”“一带一路”绿色发展国际联盟咨询委员会主任委员索尔海姆表示，各国在推动绿色发展的同时，还应共享最新技术成果和实践经验。中国全面推行河长制的经验就非常值得分享。

扩大卫生合作 增进健康福祉

如何提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，加强全球公共卫生治理，携手打造健康丝绸之路？与会国际人士分享了许多见解。

红十字国际委员会主席中国事务特使、红十字国际委员会东亚地区代表处主任白良认为，推广疫苗接种是国际社会当前的重要任务。应当不断加强国际合作，保障所有人能平等地获得疫苗。目前中国企业已在印度尼西亚、巴西、阿联酋、马来西亚、巴基斯坦、土耳其等共建“一带一路”伙伴国开展疫苗联合生产，共同守护民众生命安全和身体健康。

康希诺生物创始人兼董事长宇学峰呼吁加强共建“一带一路”框架下的卫生合作，帮助发展中国家提高新冠疫苗可及性。面对挑战，全球疫苗生产企业更应紧密合作、互相帮助，共同战胜疫情。

印度尼西亚卫生部副部长但丁·萨克诺认为，疫情暴露了国际公共卫生体系的薄弱环节，越发凸显国际合作的重要性。中国在应对全球疫情方面发挥着重要作用。东盟国家需要不断增强与中国在医疗卫生等领域的合作。

法国前总理拉法兰表示，当前疫情仍在全球蔓延，各国需要取得共识，动员一切可以动员的力量，为人类健康和可持续发展制定综合规划。共建“一带一路”正是助力经济社会发展、增进人类健康福祉的重要倡议。

《 人民日报 》（ 2021年04月21日 07 版）

(责编：胡永秋、牛镛)