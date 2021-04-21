综合消息：为共克时艰、构建人类命运共同体注入新的强大动力

——多国人士高度评价习近平主席在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上的主旨演讲

新华社北京4月20日电 综合新华社驻外记者报道：博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式20日上午在海南博鳌举行，国家主席习近平以视频方式发表题为《同舟共济克时艰，命运与共创未来》的主旨演讲。多国人士表示，习近平主席的演讲着眼于人类共同利益，为各国携手共克疫情、加强全球治理、高质量共建“一带一路”、构建人类命运共同体注入新的强大动力。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席、印尼东盟南洋基金会主席班邦·苏尔约诺非常关注习近平主席在演讲中提出的全面加强全球公共卫生安全治理、共同构建人类卫生健康共同体等重要主张。他说，面对突如其来的新冠疫情，中国主动与亚洲国家分享疫苗，通过物资援助和派遣医疗专家组等方式协助亚洲多国抗疫，挽救了大量生命，为亚洲抗疫和经济复苏作出贡献，展现出大国担当。

印度孟买观察家研究基金会前主席库尔卡尼对习近平主席所说的“我们所处的是一个充满挑战的时代，也是一个充满希望的时代”深表赞同。他认为，要实现普遍安全和共同发展，还有许多工作要做。当今世界朝着多极化发展的趋势没有发生改变，经济全球化显示出新的活力，坚持多边主义、加强沟通与协调的呼声也越来越高。

巴基斯坦伊斯兰堡政策研究所主任哈立德·拉赫曼注意到，习近平主席在演讲中表示，国际上的事应该由大家共同商量着办，世界前途命运应该由各国共同掌握。他说，习近平主席的演讲倡导维护国际公平与正义，这一原则有利于保障弱国的人民也可以过上更好的生活。

马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰说，习近平主席重申坚持真正的多边主义，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。这一立场道出众多国家长期以来在国际关系上希望得到公平对待的诉求，势必引起广泛共鸣。此外，针对高质量共建“一带一路”，习近平主席在演讲中提出建设四大伙伴关系，值得国际社会期待，将为各国开拓更广的合作空间。

斯里兰卡国际商业理事会主席维克勒马纳亚克说，习近平主席提出将建设更紧密的绿色发展伙伴关系，让绿色切实成为共建“一带一路”的底色，斯里兰卡期待从中受益。

柬中关系发展学会会长谢莫尼勒说，“一带一路”倡议鼓励更多国家开放合作，通过国家间沟通政策促进合作，建设能源、交通、信息等基础设施，增加国家间经贸往来，系紧人民交往纽带，打造共赢平台。构建人类命运共同体符合各国人民利益，实现这一蓝图要弘扬多边主义，增加国际合作，扩大开放空间。

哈萨克斯坦世界哈萨克人大会副主席哈纳特·拜赛克表示，“一带一路”是中国与世界共同发展的重要纽带。习近平主席在讲话中向世界释放了明确信息，要把“一带一路”建成“减贫之路”、“增长之路”，这为全球后疫情时代发展注入信心和动力。哈萨克斯坦相信一个更加开放、进步、富强的中国会为世界带来更多繁荣。

菲律宾智库亚洲太平洋协进基金会国际关系研究员卢西奥·皮特洛说，通过帮助地区伙伴创造就业、提供商机等，“一带一路”合作很大程度上弥补了地区互联互通的不足，将促进亚洲国家和全球经济复苏。中国是亚洲和世界经济复苏的重要火车头，中国经济从新冠疫情中稳步恢复将给世界带来巨大溢出效应。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹说，习近平主席的演讲展示了中国继续推进对外开放以及促进和推动区域经济一体化的决心。弘扬开放、绿色、廉洁理念，将使“一带一路”建设推进更加顺利。

韩国京畿大学国际经营系教授刘子阳说，此次博鳌亚洲论坛的举行为后疫情时代推动亚洲及全球经济复苏带来曙光和希望。当今世界，单边主义和贸易保护主义抬头，各种风险挑战叠加，越是在这种时候，包括亚洲在内的世界各国就越应该携手共同应对挑战、维护多边主义，捍卫开放的全球经济秩序。

文莱资深媒体人贝仁龙表示，和平发展的中国为亚太地区乃至全球提供了规模庞大的市场，中国还通过共建“一带一路”、推动签署区域全面经济伙伴关系协定等举措凝聚各国和平发展、共同发展的共识，不但提振了全球市场对区域和世界经济发展的信心，还将在后疫情时代提供更多发展机遇，塑造互利共赢的全球发展格局。（参与记者：胡晓明、闫洁、刘锴、林昊、姜俏梅、余谦梁、郑世波、刘天、毛鹏飞、陆睿、唐璐、明大军、薛飞、任军）

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