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王毅同加蓬外长穆贝莱通电话

2021年04月20日23:24 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月20日电 4月20日，国务委员兼外长王毅同加蓬外长穆贝莱通电话。

　　王毅表示，疫情发生以来，中方坚定支持加方抗疫，为加方提供多批物资援助，分享抗疫经验。中方已向加蓬驰援疫苗，计划再追加一批疫苗援助，助力加方早日战胜疫情。中方感谢加方将中国在加公民纳入疫苗接种计划，将为加在华侨民接种疫苗。

　　王毅说，今天恰逢中加建交47周年纪念日。47年来，两国真诚友好，平等相待，合作共赢，共同发展，传统友谊持续得到深化和发展。中方感谢加方涉及中方核心利益上给予中方有力支持，将永远视加蓬为可以信赖的合作伙伴，坚定支持加蓬走符合本国国情的发展道路。中方愿在多边场合同加方加强协作，维护好中加、中非和发展中国家共同利益，维护国际公平正义。中方也愿同加方在中非合作论坛框架下加强对接，落实好论坛北京峰会和中非团结抗疫特别峰会成果，为今年新一届论坛会议成功举办贡献力量。

　　穆贝莱祝贺中国抗击新冠疫情取得决定性胜利，感谢中方向加蓬提供物资和疫苗援助。穆贝莱热烈祝贺中国共产党成立100周年和加中建交47周年，表示中国取得的成功给所有发展中国家以鼓舞，表明贫困不是欠发达国家的宿命。中国发展的有益经验值得我们学习借鉴。穆贝莱强调，加方高度重视发展对华关系，坚定支持中方维护国家主权、安全和发展利益，将全力推动加中、非中关系向更高水平发展。

(责编：胡永秋、牛镛)

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