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伊朗重申无意以“分步走”方式重回伊核协议

2021年04月20日23:23 | 来源：新华网
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　　新华社德黑兰4月20日电（记者高文成）伊朗政府发言人拉比埃20日在德黑兰举行的例行记者会上表示，伊朗不会为在伊核谈判中取得成果而接受以“分步走”方式重回伊核协议的方案。

　　据伊朗迈赫尔通讯社报道，谈及正在维也纳举行的伊核协议相关方会议时，拉比埃说，伊方对通过“分步走”方式在维也纳会谈中取得成果不感兴趣。

　　拉比埃说，伊朗希望通过建设性谈判解除美国对伊制裁并让美伊重回伊核协议。他呼吁美国政府尽快重回该协议，并表示伊朗将在核实美方履约情况后迅速完整履约。

　　谈到伊朗16日宣布已生产出丰度为60%的浓缩铀时，拉比埃表示：“纳坦兹核设施生产出丰度为60%浓缩铀证明，伊朗有技术能力应对任何针对其核设施的破坏行为。”

　　另据伊通社报道，正在维也纳参与伊核协议相关方会议的伊朗副外长阿拉格希20日表示，在该会谈中，伊朗只会探讨如何解除对伊压迫性制裁这“最后一步”，所谓伊朗将接受“分步走”方案或临时协议之类的谣言没有根据。

　　2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，伊朗生产的浓缩铀丰度不得超过3.67%，以换取国际社会解除对伊制裁。

　　2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。为讨论美伊两国恢复履约问题，伊核协议相关方会议4月初开始在奥地利首都维也纳举行。

(责编：胡永秋、牛镛)

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