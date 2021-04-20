新华社贵阳4月20日电（记者吴思）4月16日至20日，全球化智库和当代中国与世界研究院组织的“国际青年中国行”活动第一站来到贵州。来自8个国家的青年走进贵州，了解贵州在脱贫攻坚、生态保护、科技创新等领域的发展情况。

在平塘县云海茶场，国际青年与当地茶农一起体验采茶、炒茶，品茶交流，了解当地如何通过茶叶种植带动群众脱贫致富。遵义市播州区花茂村过去贫困荒芜，原名“荒茅田”，因脱贫致富才改名“花茂村”。国际青年在这里与当地村民交流，了解花茂村因地制宜发展乡村生态旅游，带动村民提高生活水平的故事。

贵州是中国首个国家大数据综合试验区。参访期间，国际青年来到 FAST台址，与工作人员交流，了解“中国天眼”的构造及功能。在国家大数据（贵州）综合试验区展示中心，国际青年深入了解大数据在精准扶贫、自然灾害预防、医疗卫生等领域的运用。

国际青年访问了遵义会议会址及陈列馆，通过党史专家了解陈列文物背后的故事，红军严明的纪律和密切联系群众的优良作风让他们深受启发。有关智库专家以“转折之城谈转折”为主题，与国际青年围绕百年未有之大变局、百年中国发展进程等话题做了分享交流。

多位国际青年表示，此次走进贵州，帮助他们了解了中国共产党党史，感受了百年来在中国共产党领导下中国发展取得的突出成就。此外，中国在基础设施建设、生态环境保护、大数据产业发展、科技创新上取得的成就让他们印象深刻。

(责编：郝江震、白宇)