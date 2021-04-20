人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

走进多彩贵州 探寻转折之城 了解中国故事——“国际青年中国行”赴贵州

2021年04月20日20:36 | 来源：新华社
小字号

　　新华社贵阳4月20日电（记者吴思）4月16日至20日，全球化智库和当代中国与世界研究院组织的“国际青年中国行”活动第一站来到贵州。来自8个国家的青年走进贵州，了解贵州在脱贫攻坚、生态保护、科技创新等领域的发展情况。

　　在平塘县云海茶场，国际青年与当地茶农一起体验采茶、炒茶，品茶交流，了解当地如何通过茶叶种植带动群众脱贫致富。遵义市播州区花茂村过去贫困荒芜，原名“荒茅田”，因脱贫致富才改名“花茂村”。国际青年在这里与当地村民交流，了解花茂村因地制宜发展乡村生态旅游，带动村民提高生活水平的故事。

　　贵州是中国首个国家大数据综合试验区。参访期间，国际青年来到 FAST台址，与工作人员交流，了解“中国天眼”的构造及功能。在国家大数据（贵州）综合试验区展示中心，国际青年深入了解大数据在精准扶贫、自然灾害预防、医疗卫生等领域的运用。

　　国际青年访问了遵义会议会址及陈列馆，通过党史专家了解陈列文物背后的故事，红军严明的纪律和密切联系群众的优良作风让他们深受启发。有关智库专家以“转折之城谈转折”为主题，与国际青年围绕百年未有之大变局、百年中国发展进程等话题做了分享交流。

　　多位国际青年表示，此次走进贵州，帮助他们了解了中国共产党党史，感受了百年来在中国共产党领导下中国发展取得的突出成就。此外，中国在基础设施建设、生态环境保护、大数据产业发展、科技创新上取得的成就让他们印象深刻。

(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部