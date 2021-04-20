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德国联盟党提名拉舍特为总理候选人

2021年04月20日19:24 | 来源：新华社
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　　新华社柏林4月20日电 （记者任珂）德国总理默克尔所在的联盟党20日宣布，阿明·拉舍特将作为联盟党总理候选人参加德国联邦议院选举。

　　联盟党是执政联盟成员，由基督教民主联盟（基民盟）及其姊妹党基督教社会联盟（基社盟）组成。19日晚，基民盟执委会在磋商后进行投票，基民盟主席兼北莱茵-威斯特法伦州州长拉舍特以77.5%支持率战胜了竞争对手、基社盟主席兼巴伐利亚州州长马库斯·泽德，将代表联盟党参选。

　　最新民调显示，联盟党支持率约为28%，领先其他各党。

　　19日，德国绿党宣布提名该党联合主席之一安娜莱娜·贝尔伯克为总理候选人。当前，气候变化是德国乃至欧盟最重要的议题之一，大打气候政治牌的绿党的支持率达21%左右，仅次于联盟党。

　　德国联邦议院选举将于9月26日举行。这次选举将决定德国在“后默克尔时代”的政治走向。分析人士认为，联盟党很可能在选举中保持最大党地位，但要联合其他政党以达到得票超半数才能组阁。联盟党现在的执政盟友德国社会民主党已明确表示不会再与其联合，绿党很有可能成为联盟党的执政伙伴。

(责编：高歌、杨牧)

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