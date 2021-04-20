新华社哈瓦那4月19日电 （记者朱婉君）为期4天的古巴共产党第八次全国代表大会19日闭幕。大会重点讨论和审议古巴社会经济形势与党内建设情况，为未来党和国家事业发展绘制蓝图。大会选举产生党的新一届中央领导集体，完成新老交替。

分析人士认为，本次大会具有继往开来的深远意义。在新一届古共领导集体的带领下，本次大会将为推动古巴特色社会主义事业发展提供重要指引和前进动力。

实现新老交替

古共将八大称作“革命历史延续的大会”。早在古共七大时，时任古共中央第一书记劳尔·卡斯特罗就建议在未来五年内实现党内领导层新老交替。

古巴国家主席迪亚斯-卡内尔19日当选古共中央委员会第一书记，接替89岁的劳尔·卡斯特罗成为党的最高领导人。迪亚斯-卡内尔在当选后发表讲话说，古共八大是古巴革命进程延续的历史性里程碑，后辈将继承革命一代留下的英勇而艰巨的事业。他表示，未来将继续向劳尔·卡斯特罗请教“关乎国家命运的重大战略决策”。

古共八大还选举产生了由14人组成的新一届中央政治局。除劳尔·卡斯特罗，另两位革命元老马查多和巴尔德斯也正式退出政治局，包括2019年上任的总理马雷罗在内的5名新人进入政治局。

分析人士认为，古共八大的召开标志着古巴革命一代已顺利将国家主要领导权移交给新一代领导人。古巴共产主义青年联盟第一书记迪奥斯瓦尼·阿科斯塔在接受新华社记者采访时表示，新老交替的根本是“延续”，意味着青年人在继承革命传统的前提下逐步成为国家政治、经济、社会生活的主要参与者，并承担起引领国家发展的使命。

直面内外挑战

古共每五年举行一次全国代表大会，旨在对国家中长期目标进行阶段性评估和调整。2011年，古共六大明确提出经济改革计划；2016年古共七大后，古巴持续在私营经济、外商投资等领域放宽政策，并在今年启动了酝酿已久的货币整改进程。

本次大会在总结近年来所取得经济成果的同时，明确指出了目前古巴经济社会活动中亟待解决的结构性、组织性问题，以及一些干部存在的官僚主义、形式主义等不良作风。

2015年7月古巴和美国恢复外交关系后，美国并未全面解除对古封锁。在本次大会上，迪亚斯-卡内尔指出，美国对古巴发动的经济战严重制约古巴各领域发展。劳尔·卡斯特罗表示，古方愿与美方在互相尊重的基础上对话，但美方别妄想古巴在捍卫社会主义、主权、独立等原则问题上让步。

分析人士指出，美国对古巴的长期封锁和持续蔓延的新冠疫情令古巴经济和社会问题更加突出。应对内外挑战、尽快突破经济困局，将成为未来一段时期古巴党和政府最艰巨的任务。古共八大围绕当前发展的重点和难点进行集中商讨并提出改进方向，通过一系列重要文件，为古巴社会主义道路绘制了未来五年的发展蓝图。

古巴哈瓦那大学经济系教师奥斯卡·费尔南德斯认为，近年来，古巴政府释放了加速经济改革的信号，古巴民众也逐渐摒弃“平均主义”思维，这为古巴激发内生动力、取得长远发展创造了积极条件。

(责编：高歌、杨牧)