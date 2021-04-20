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国际能源署：2021年全球能源需求将增长4.6%

2021年04月20日17:38 | 来源：新华社
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　　新华社巴黎4月20日电 （记者陈晨）总部位于法国巴黎的国际能源署20日发布《2021年全球能源回顾》报告预计，2021年全球能源需求将增长4.6%，全球与能源相关的二氧化碳排放量将增加4.8%。

　　根据报告，2020年，受新冠疫情影响，全球能源需求下降4%，为第二次世界大战以来的最大降幅。今年第一季度全球能源需求最新统计数据显示，疫情仍在持续影响能源需求。然而，国际能源署预计，随着各国解除防疫限制措施并迎来经济复苏，2021年全球能源需求与去年相比将增加4.6%。

　　具体来说，2021年，全球石油日均需求量预计比去年同期增加540万桶，同比增长6%；在电力行业的带动下，全球煤炭需求量今年预计将强劲反弹，同比增加4.5%；受亚洲和中东市场推动等因素影响，全球天然气需求也将同比上涨3.2%。

　　今年，全球可再生能源发电量将同比增长8%以上，预计将达到8300太瓦时（TWh），这也是自20世纪70年代以来最大的年度增幅。太阳能光伏发电和风能发电将占可再生能源发电量增长的三分之二。今年，中国可再生能源发电量增量预计约占全球的一半，其次是美国、欧盟和印度。

　　国际能源署指出，在中国等主要新兴经济体经济活动增强以及经济快速增长等因素的驱动下，预计2021年全球电力需求将同比增长4.5%。

　　今年，全球核能发电预计较前一年增加2%。2020年下半年和2021年第一季度期间，全球有7座新核反应堆上线，3座核反应堆退役；到2021年底，全球还有最多10座核反应堆并入电网。

　　国际能源署数据显示，2021年，随着煤炭、石油和天然气需求激增以及经济回暖，全球与能源相关的二氧化碳排放量较前一年将增加15亿吨多，增幅为4.8%，接近2018年至2019年的峰值。

(责编：高歌、杨牧)

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