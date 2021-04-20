【葡萄牙】若昂 · 维洛索

葡萄牙波尔图大学孔子学院外方院长，波尔图大学副校长若昂·维洛索。

图片由葡萄牙波尔图大学孔子学院提供

今年，我有幸开始学习中文。尽管只学了短短数月，但从个人和职业的角度来看，可以说，学习这门语言是我人生中最丰富的经历之一。

我是一名语言学家，在葡萄牙波尔图大学担任语言学教授。在我的职业生涯中，我主要研究的是我的母语——葡语和其他拉丁语系的语言。而担任波尔图大学孔子学院外方院长，与孔子学院合作并在这里工作，是我职业生涯和个人生活中最有意义的经历之一，也是促使我报名参加中文课程的主要原因之一。但除此之外，还有其他原因。

长期以来，我对中国文化有一种特殊的敬仰。小时候，我有很多澳门朋友，一直以来，我被汉字包围着，汉字的美丽和神秘吸引着我。我喜欢东方武术，常看以中国为背景的书籍，爱吃中国菜，还经常听中国音乐......后来，我有机会访问中国的许多城市，让我更直接、更深刻地认识和欣赏这个我本来就很喜欢的国家。出于个人和专业的原因，我开始学习中文—— 一门与我以前所知道的语言如此不同的语言，这一愿望在最近几个月里终于得以实现。

众所周知，要想了解一个国家、一个民族和一种文化，就必须了解其语言密码。 一个国家和民族的思想情感、交流、辩论和教育都是通过语言密码来传递的。我就是这样迈出了在波尔图大学孔子学院学习中文的第一步，正如我说，这次体验已经超过了我最初的所有期望。

我上的中文课非常棒，事实证明，学习中文这样的语言，可以不断地激发智力，挑战认知，强化学习，同时也是一种极大的乐趣。我确信，通过学习这门语言，更直接地接触汉语文学、信息和汉语世界，会让我更接近、更亲近中国这个懂得尊重自己的历史、建设自己的现在、为自己的未来积累智慧的伟大国家。

通过与中国机构和同事的密切合作，以及对中国城市和大学的访问，我可以看到西方对这个伟大的国家和人民了解甚少。在西方，我们往往认为中国仅是一个古老的国度，留存着很多古代的东西。诚然，中国可以为自己悠久的文明历史、古老的语言文字，和洞察世界奥义的哲学视野而感到骄傲；中国人民可以为自己的艺术、文学、哲学和科学而感到自豪，因为它们使中国人建立了独特的文明，如果没有这些文明，今天的世界将是一个残缺的世界。 但是，中国也可以为自己的现在而感到自豪。

令我非常钦佩的是，尽管中国幅员辽阔，人口众多，但依然能够有效地消除饥饿和贫困、减少文盲率和失业率。中国与各国和平相处，不以武力相威胁，并建成了一个相对富裕的社会。中国将传统社会价值观与现代社会进步性相协调，优先考虑如何让人民过上富足的生活，同时保证对健康、教育、科学、技术和文化的投资；维护工作和学习的尊严；倡导崇尚荣誉、严肃、诚实；重视公民道德、法律和责任意识；尊重共同利益等价值观，这也是世界上其他国家应该学习的。

我所接受的教育告诉我，要尊重工作和知识，这是人类尊严的根源。在中国，我发现这些价值观被普遍接受，并融入到了人们的日常生活。当我在中国或在其他国家与我的中国同事和朋友共事时，我喜欢他们的这些品质，比如有干劲、注重义务、有责任感、准时、讲礼貌和谦虚。一群人为了达成共同的目的而团结起来，互相尊重，并为实现共同目标而努力。

葡萄牙人和中国人使用同一个词“茶（Chá）”来表示世界上最可口的饮料，是葡萄牙人从中国带来了这个词和这种饮品，并向西方许多国家和民族介绍它。中国人民和葡萄牙人民都爱好和平且热情好客。两国人民一样重视家庭、语言、诗歌，以及饮食文化。

中文和葡萄牙文在世界上被广泛使用。许多中国人在中国、葡萄牙和其他葡语系国家学习葡萄牙语。 长期以来，葡萄牙人对中文以及对中国历史、文学、文化的研究并没有显示出很大兴趣，对现代中国关注也不多，这或许是由于在葡萄牙学习中文的机会相对较少。 我非常高兴这种情况正在发生变化。如今，越来越多的葡萄牙高校、中学和其他机构已经开始提供中文课程，而很多葡萄牙人也开始与中国建立密切的联系和友谊。

正如我之前所说，语言交流是共享其他许多宝贵价值的第一步。我们越了解和学习中文，就越了解这个友善的国家。我非常高兴能为这两种语言学习人数的增长做出贡献，并成为其中一员，这是我一生的幸运。在为中国葡语专家数量增长和质量提高感到高兴的同时，我也非常强烈和真诚地希望葡萄牙汉学家的数量逐年增加。

我很高兴能将上述原因与联合国中文日联系在一起。事实上，联合国这个使各国都能在平等条件下维护国家间和平与谅解的组织，也选择中文作为其官方语言之一，这证明了这种语言本身就具有价值，也证明了中国在世界发展中不可替代的作用。

我想对那些推动这门语言发展的诗人和艺术家，对所有研究这门语言的学者，最重要的是，中国人民，致以最崇高的敬意，并祝他们和学习中文的学生们度过一个愉快的节日——联合国中文日。

（作者为波尔图大学孔子学院外方院长、波尔图大学副校长；稿件由葡萄牙波尔图大学孔子学院提供，郭云洁翻译）

(责编：张信凤、常红)