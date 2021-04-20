新华社华盛顿4月19日电 （记者熊茂伶、高攀）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃19日说，新冠疫情加快全球经济数字化转型，中国在推动数字经济转型方面已取得长足进展。

格奥尔基耶娃当天通过视频方式参加博鳌亚洲论坛2021年年会时说，全球正面临多个重大变局，包括世界经济从深度衰退向复苏转变、疫情加快经济数字化转型以及全球经济增长向低碳和有韧性转变等。

格奥尔基耶娃说，疫情背景下，数字经济正推动新兴市场发展，信息技术产业占国内生产总值（GDP）比重领先的30个经济体中，13个为新兴经济体。其中，中国在推动数字经济转型方面已经取得长足进展。她说，为了进一步抓住这一机遇，各国政府应扩大智慧公共领域投资，特别是加大在数字技能和基础设施方面的投资。

谈及低碳经济，格奥尔基耶娃表示，IMF欢迎中国力争2060年前实现碳中和的承诺。分析显示，在协调推动绿色基础设施建设并辅以碳定价的情况下，未来15年内每年全球GDP或将提升0.7%，创造数以百万计就业机会。

格奥尔基耶娃表示，在世界大变局中，各国保持团结至关重要。通过进一步加强全球合作，世界可以在变局中求机遇，建设更美好未来。

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