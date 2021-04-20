4月18日至21日，全世界的目光再一次聚焦海南博鳌。博鳌亚洲论坛2021年年会正在博鳌举行，今年也是论坛成立20周年。受邀远程与会的奥地利国家银行行长罗伯特·霍尔兹曼认为，博鳌亚洲论坛过去20年的发展令人印象深刻，相信今年的年会将继续为世界经济发展提供新思路。

霍尔兹曼告诉记者，虽然今年是他第一次参加博鳌亚洲论坛年会，但自己一直都非常关注论坛的动态。霍尔兹曼称，经过20年的发展，博鳌亚洲论坛已经从当初的一个小型的区域性会议发展成为如今具有重要影响力的高规格交流对话平台。霍尔兹曼说：“博鳌亚洲论坛现在已获得了全世界的高度认可。尤其本届年会，是今年全球首个与会人数众多、且以线下会议为主的大型国际会议。过去18个月，几乎所有的会议都改为了线上。这次终于大部分嘉宾得以实现在线下见面。”

霍尔兹曼表示，今年博鳌亚洲论坛设置的“解读中国”、“‘一带一路’合作”等六大议题每一个都非常引人入胜、契合当下时代的热点和新发展理念，相信与会人士通过深入探讨和思想碰撞能够互相启发、为大变局下所面临的系列挑战提供“博鳌方案”。他说：“很遗憾今年没有办法线下参与博鳌亚洲论坛。我去过中国南部一些地方，但海南还从未去过，只是早有耳闻。希望有可能的话，今年或者明年能有机会补上这次中国之行。”

据霍尔兹曼介绍，奥地利国家银行与中国长期保持友好往来，在多年前就意识到中国不仅经济发展迅速、是极其重要贸易伙伴，在国际金融市场也享有举足轻重的地位。因此，奥地利国家银行早在2011年与中国人民银行正式签署了合作协议，成为亚洲以外首个能够通过中国人民银行投资人民币资产的央行。

霍尔兹曼指出，过去数年里，中国一方面不断完善自身现代化金融体系，另一方面坚持扩大金融业对外开放、拓宽中外金融市场合作领域，给世界带来持续利好和发展机遇。霍尔兹曼表示：“这意味着，将中国资产纳入国际指数的配置；增加债券市场的流动性；方便国际投资者更好地进入中国股票市场；为国际投资者优化营商环境；拓宽人民币理财产品的交易伙伴范围等等。上述种种不仅对中国具有重要意义，同时也对国际金融市场一体化影响深远。”（总台记者 阮佳闻）

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