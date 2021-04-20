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世界气象组织：2020年是有记录以来三个最热年份之一

2021年04月20日15:36 | 来源：新华社
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　　新华社日内瓦4月19日电（记者刘曲）世界气象组织19日发布《2020年全球气候状况》报告说，2020年仍是有记录以来三个最热的年份之一。

　　报告说，尽管出现了有降温作用的拉尼娜现象，但2020年仍是有记录以来三个最热的年份之一，全球平均温度比工业化之前水平高出约1.2摄氏度。自2015年以来的6年是有记录以来最热的6年；2011至2020年是有记录以来最热的10年。

　　报告引用联合国环境规划署的数据显示，新冠疫情造成的经济衰退暂时抑制了当年的温室气体排放，但对大气浓度没有明显影响。2019年和2020年全球主要温室气体浓度持续上升。此外，2020年全球平均海平面仍在继续上升，部分原因是由于格陵兰冰盖和南极冰盖融冰不断增加。

　　报告还引用红十字会与红新月会国际联合会的数据介绍，2020年，洪水、干旱、风暴等气候灾害加上新冠疫情对全球超过5000万人造成双重打击，使全球粮食不安全状况恶化，并给相关疏散、恢复和救援行动带来更多风险。

(责编：郝江震、白宇)

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