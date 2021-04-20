新华社联合国4月19日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军19日晚在联合国中国书会举办的联合国中文日主题在线活动上发表视频致辞，希望更多朋友喜爱中文、学习中文，借助中文深入了解中国和联合国。

张军说，4月20日是联合国中文日，也是中国传统节气“谷雨”。雨生百谷，万物逢时，传说这一天仓颉创造了汉字。以汉字为书写载体的中文是中华文明的智慧结晶，也是全人类的共同财富。

他说，中文是联合国六种正式语言之一。长期以来，中文的运用保障了联合国工作的有效开展，增进了中国人民和中文使用者对联合国的了解。希望联合国继续秉持多语言主义原则，努力实现中文和其他正式语言的平等使用。

张军表示，中文见证了联合国成立的历史性时刻，见证了中国参与联合国事务的历史进程。中国是第一个在《联合国宪章》上签字的国家，汉字留在宪章签署区首页，彰显着中国对《联合国宪章》宗旨和原则的坚定承诺。恢复联合国合法席位50年来，中国积极参与联合国事务，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，为世界和平与发展作出重要贡献。

张军说，时值第12个中文日，希望更多朋友喜爱中文、学习中文，借助中文深入了解中国和联合国。希望中文在联合国未来工作中扮演更重要角色，更加有效传播支持多边主义声音，继续做促进世界和平发展事业的重要媒介。

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