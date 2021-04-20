新华网贝鲁特4月20日电（记者刘宗亚）黎巴嫩餐饮业一向以菜肴美味、服务周到著称，然而受新冠疫情、大规模抗议活动、经济危机和贝鲁特港口爆炸等各方面因素影响，全国8500家餐馆和咖啡馆中大约有4300家已经关闭，整个行业面临崩溃威胁。

黎巴嫩餐馆、咖啡馆、夜总会和糕点业主联合会主席托尼·拉米对记者说：“黎巴嫩的抗议行动、经济危机、新冠疫情和贝鲁特港口大爆炸，给全国各地的餐馆造成了致命打击。”

拉米说，黎巴嫩餐饮从业人员16万人中已有约11万人被裁，留下来的5万人也不是正常全职上班。

2020年8月4日震惊全球的贝鲁特港口大爆炸造成至少200人死亡，6000多人受伤，附近城区损毁惨重。据拉米说，多家餐馆部分或全部被毁。

港口大爆炸这一重大突发事件给黎巴嫩公共部门带来巨大压力，导致新冠疫情日趋严重。为遏制疫情迅速蔓延，黎巴嫩当局多次实施全国性全面封锁和宵禁，期间，数百家餐馆业主破产。

餐饮业老板非常看重政治稳定，视其为生存的主要支柱。拉米说，政治稳定对于阻止餐馆老板离开黎巴嫩到海湾地区和埃及另寻出路至关重要。

黎巴嫩实行的是教派分权体制，总统、总理、国民议会议长分别由基督教马龙派、伊斯兰教逊尼派、伊斯兰教什叶派人士担任。

去年8月10日，时任黎巴嫩总理哈桑·迪亚卜因贝鲁特港口发生爆炸宣布政府集体辞职，10月22日，萨阿德·哈里里获得授权组建新政府。由于在新政府部长人数、人选以及重要部长职位分配等问题上与总统奥恩存在分歧，哈里里一直没有完成组阁，黎巴嫩陷入政治僵局。

此外，由于美元短缺和本币大幅贬值，黎巴嫩社会经济和金融危机持续恶化。银行实行了非官方资本管制，冻结储户的美元存款，同时限制从黎巴嫩镑账户取款。

拉米说，所有这些因素削弱了大多数人去餐馆就餐的能力，去餐馆吃饭已成为只有5%的黎巴嫩人能够负担得起的奢侈消费。

接受采访的餐馆经理们抱怨生意萧条，同时呼吁当局恢复政治和经济稳定，让他们能够生存下去。

贝鲁特热门咖啡馆之一贝罗克的经理伊哈布·阿尤布接受采访时说：“我们失去了大约70%的客人。现在，我们的大多数顾客要么是黎巴嫩侨民，要么是在黎巴嫩国际公司工作的外国人。”

贝鲁特古老的阿什拉菲耶街区科兹莫餐厅分店店长米歇尔·阿比·曼苏尔对记者说，即便是常客，也减少了来店吃饭的次数。过去每周必来一次，现在一个月才来一次。有些顾客的房屋在港口爆炸中被毁，搬家了，也不再常来了。

曼苏尔说，餐厅用美元购买食材，迫使店主不得不提高价格。他说：“我们的价格至少提高了30%，所以只有少数人还能在我们的店里吃得起。”

然而提价后顾客大量减少，这家分店一直在亏损。曼苏尔说：“尽管我们解雇了一半的员工，仍入不敷出。如果这种情况持续下去，我们可能很快就会关闭。”

餐馆经理们说，为了维持经营，他们不得不大量裁员。

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