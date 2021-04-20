新华社华盛顿4月19日电（记者谭晶晶）美国航天局“机智”号无人直升机19日成功完成火星上的首次飞行。尽管只上升了3米、悬停了30秒，但这次飞行创举其实难度颇大，任务团队此前甚至称其为“不可能完成的任务”。

这是人造航空器首次在另一个行星上受控飞行。“机智”号的设计使命是验证在火星大气层飞行所需技术，为研发未来机器人或人类探索火星时携带的先进飞行器打下基础。

“机智”号到达火星后，首先面临的是火星恶劣自然环境的挑战。火星大气比地球稀薄得多，密度不到地球的1%。“机智”号在稀薄的火星大气层中飞行时，其旋翼需要以高得多的速度旋转。此外，“机智”号着陆点耶泽罗陨石坑的夜间温度可低至零下90摄氏度，如何在寒冷的火星夜晚生存下来也是“机智”号面临的重大挑战。

今年2月18日，“机智”号搭乘“毅力”号火星车登陆火星。随后任务团队对“机智”号所有仪器、系统进行了一系列测试和准备，并于4月3日将其部署在火星表面。为确保“机智”号首飞成功，团队进行了数千次模拟测试。

美国东部时间19日3时34分（北京时间19日15时34分），“机智”号进行了在火星上的首次试飞，任务团队认为这一时间点的各方面条件最适宜飞行。任务团队于6时46分（北京时间19日18时46分）接收到“机智”号通过“毅力”号火星车传回地球的数据，确认其上升至3米的预设飞行高度，悬停了约30秒，随后降落并顺利在火星着陆，整个飞行持续39.1秒。

美国航天局还展示了“机智”号首次试飞悬停时拍摄的火星黑白照片。据介绍，任务团队将在接下来的3个火星日继续接收和分析“机智”号首次试飞的数据和图像，为第二次试飞制定计划。第二次试飞不早于4月22日进行。

美国航天局喷气推进实验室主任迈克尔·沃特金斯表示，“机智”号火星直升机从可行性研究到工程概念的实施再到最后实现首次火星飞行，耗时6年多。“机智”号为人类探索火星提供了一个三维视角。

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