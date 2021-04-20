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美财政部设“气候中心”协调经济政策应对气候变化

2021年04月20日13:25 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿4月19日电（记者高攀 许缘）美国财政部19日宣布设立“气候中心”并任命首位“气候顾问”，以协调整个部门应对气候变化的经济政策。

　　美国财政部当天发表声明表示，财政部与气候相关的政策工作主要聚焦涉及气候的经济税收政策、金融风险。“气候中心”将整合财政部的政策工具、专业知识和能力，协调和加强现有气候相关政策计划，推动应对气候变化的行动更加灵活高效。

　　美国财政部任命前总统奥巴马政府时期官员、气候融资专家约翰·莫顿为财政部首位“气候顾问”并领导“气候中心”工作。莫顿将直接向财政部长耶伦汇报工作，重点关注并促进气候相关融资与投资。

　　耶伦当天表示，气候变化为美国经济带来新的挑战和机遇，政府和行业需要推动相关投资，缓解气候变化给家庭、企业和金融行业带来的风险，财政和金融激励将在支持经济转型、应对气候变化方面发挥关键作用。

　　美国2020年正式退出应对气候变化的《巴黎协定》。今年1月拜登政府上任后，美国于2月正式重返该协定。耶伦本月初曾表示，美国将寻求扩大气候融资规模，撬动私人投资，与国际社会密切合作以应对气候变化。

(责编：崔越、刘叶婷)

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