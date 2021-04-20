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中东部分国家疫情严重反弹 多国继续推进疫苗接种

2021年04月20日11:03 | 来源：新华社
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　　新华社拉姆安拉4月19日电　综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区国家19日发布的新冠疫情数据显示，各国疫情走势不一，一些国家疫情严重反弹，新增确诊病例数继续在高位徘徊；也有一些国家疫情向好趋势明显，新增确诊病例数显著下降。与此同时，中东多国继续推进新冠疫苗接种工作。

　　当天数据显示，新增确诊病例数居中东前几位的国家分别是土耳其、伊朗、伊拉克。其中土耳其最多，新增确诊病例55149例。土耳其也是中东累计确诊病例最多的国家，累计确诊4323596例。伊朗新增确诊病例24346例，累计确诊2261435例；伊拉克新增7775例，累计确诊984950例。

　　沙特阿拉伯近期新冠感染率有所上升。沙特内政部警告，如果公众继续放松防疫，政府将可能对社区实施封锁。当天，沙特报告新增确诊病例970例，累计确诊405940例。

　　巴勒斯坦加沙地带疫情仍然严峻，新增病例数居高不下。当地卫生专家说，加沙地带疫情肆虐主要与变异新冠病毒输入有关。巴卫生部当天报告全国新增确诊病例1529例，累计确诊311096例。其中，加沙地带新增确诊病例998例，累计确诊91086例。

　　摩洛哥、以色列等国新增确诊病例数当天显著下降。摩洛哥新增确诊病例138例，以色列新增187例。由于疫苗供应充足，民众接种率较高，摩洛哥、以色列已成为中东疫情控制较好的国家。

　　截至19日，以色列累计已有逾535万人接种了疫苗，约占全国总人口的57.4%。随着疫情好转，该国进一步放松限制措施。根据以色列政府安排，从18日起，中小学全面恢复线下授课；不再强制在户外戴口罩，但仍要求在室内戴口罩。

　　目前，中东多国继续推进疫苗接种工作。伊朗卫生部长纳马基19日表示，卫生部门将尽快把进口的100万剂新冠疫苗分发到位，争取本周末或下周初为100万人接种。截至目前，伊朗各地累计已接种新冠疫苗550131剂。

　　据土耳其卫生部新冠疫苗信息平台19日数据，土耳其累计完成超2016万剂新冠疫苗的接种工作，累计接种超1232万人，其中超783万人完成了两剂接种。

　　黎巴嫩卫生部19日启动了针对政府部门工作人员的疫苗接种工作。黎卫生部的目标是在今后几个月将接种率提高到60%至70%。

　　约旦国家安全与危机管理中心19日表示，截至目前，该国已有超60.7万民众接种了第一剂新冠疫苗，超12.4万人接种了第二剂。

　　阿曼卫生部19日表示，迄今全国共有198563人接种了疫苗。卡塔尔卫生部当天数据显示，政府已为民众接种了1271478剂疫苗。（执笔记者：熊思浩；参与记者：郑思远、王峰、高文成、张淼、冀泽、胡冠、尚昊、陈斌杰、刘宗亚、黄灵、王薇、苏小坡、杨元勇、李碧念、潘晓菁、马意翀、王尚）

(责编：崔越、刘叶婷)

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