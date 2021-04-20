人民网商洛4月20日电 （苏缨翔）“以前在工地打工，一年到头能落2万都是好的，就这还经常被拖欠工资，生活能像现在的样子，我以前从来不敢想。”杨传红嘴上边说，手上边忙活个不停。

杨传红今年49岁，是柞水县红岩寺镇本地湾村2组村民，之前依靠在工地做小工维持全家生活，2014年因妻子患有冠心病和孩子上学被登记为贫困户。而现在，他是终南山寨景区佬林民俗文化村网红店“老豆腐坊”老板，过去一年的收入超过了18万。

“我这个铺子用的桌椅都是公司免费提供的，房租也不要钱。我只投入了2万元买冰箱、餐具和做豆腐的工具等等。口味改良、经营技巧等公司都会定期培训，保证我这‘网红店’一直‘红’下去。”杨传红说道。

终南山寨景区 “老豆腐坊”老板杨传红。人民网 苏缨翔摄

终南山寨景区位于“中国最美休闲乡村”朱家湾村，这里的村民以前靠山吃山，仅仅依靠上山采药、砍树伐木来换取微薄收入。而如今朱家湾村乘全域旅游、美丽乡村建设的快车，靠得天独厚的自然生态优势发展旅游，挣到了“金山银山”。

为充分保护项目区内群众的利益，按照还信于民、还利于民的原则，终南山寨项目率先提出“百姓也是一道风景线”的理念，让景区群众利用客栈大力发展农家乐、手工作坊、家庭客栈产业的同时，实现与景区业态的错位互补；让景区群众在自主经营管理的同时，实现与景区共建设、同发展的互利共赢，使农民变成了老板，使民居变成了客栈，使乡村变成了景区。

如今的终南山寨景区主要以入口综合服务区、秦岭老屋民俗区、佬林客栈区、森林运动拓展区、康养度假区为五大概念区域，现已建成运营了民俗民宿文化村、体验运动峡谷运动乐园和亲子体验石纪未来岛，2017年、2019年被评为国家和省级运动休闲特色小镇，连续3年被国家体育总局授为体育旅游精品景区，2020年被命名为国家AAA景区，目前已实现年接待游客160万人次的接待能力，实现年收入4600余万元，带动当地就业创业人数2000余人。

终南山寨内的“森林运动拓展区”吸引了不少外国人前来游玩。“中国有约”活动主办方供图

除此之外，终南山寨积极发展创意价值，着力用设计激发乡村活力。一栋“双创馆”，用创意催生产品价值，用电商带动百姓增收。“双创馆”既是创业孵化基地，也是旅游扶贫培训基地，更是农特产品展销基地，当地居民按照“用艺术赋能乡村、用创意点缀生活”的设计理念，在这里建成了一个农特产品线下销售、网上直播带货、网红达人培训的“三合一”平台。

“双创馆”内，主播正在进行直播带货。人民网 苏缨翔摄

“双创馆”内的农创产品。人民网 苏缨翔摄

终南山寨景区“村企联建、景民合一”的旅游扶贫模式开创了国内景区建设的先例。“我们将百姓就地安置，百姓富裕也是我们的责任。”陕西惠达集团董事长邓有才的这个理念映衬出他帮助群众由贫穷走向富裕的责任与担当。

如今的终南山寨景区不仅吸引了很多外地人前来创业，甚至吸引了很多外国人来此参观、创业。自2018年以来，先后有萨尔瓦多等16个国家政府代表团和包括来自阿拉伯国家在内的26个媒体记者团来考察扶贫成果。

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