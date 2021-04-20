“坐在你面前的罗冠聪不是一个‘亲民主人士’，按照香港的法律他是一个逃犯！现在他说那些抗议和示威是和平的，用你自己的眼睛看看，哪里是和平的？示威游行时，香港街头到处都是暴力，他们冲击立法院大楼，扰乱香港社会秩序，如果称之为和平示威，你可能是疯了、瞎了、或者是傻了。”

“如果罗冠聪在香港所做的事，发生在英国，英国法律同样会对他提起起诉并予以监禁。因为他煽动的不是和平的抗议，那些在香港被判刑的人和他一样都是在煽动暴力！”

英国广播公司BBC《新闻之夜》节目在当地时间16日晚间推出涉港专题节目，就近期一批乱港分子因参与和组织非法集会被香港法院判刑一事大做文章，并再次请来被香港司法机构通缉的逃犯罗冠聪做节目主嘉宾。

中国智库学者高志凯通过视频连线参与直播访谈，当听到主持人在节目开场断言香港的“一国两制”已经正式结束，香港的某些所谓“民主人士”因参与“和平示威”而受香港国安法惩处，罗冠聪现场给予一唱一和时，高志凯直接反驳罗冠聪的观点，并且揭穿他的真实身份：“你是一个因为煽动暴力示威正被香港司法机构追逃的逃犯。”

他指出，香港发生的事情和今年1月6日在美国华盛顿发生的冲击国会山的行为类似，美国政府依法给这种行为定义为国内恐怖主义。

高志凯强调：“那些认为‘一国两制’在香港已死的人，是在凭空想象。香港不需要恐惧纵火、无政府状态和暴力，而过去，这种恐惧困扰着每一个香港人。”

在16分钟的节目中，高志凯就几个主要问题的发言长达5分钟，接连驳斥主持人和罗冠聪的不实指责。

高志凯在接受总台记者采访时说，BBC是一家被西方国家普遍接受的主流媒体，但BBC对中英关系和香港问题的报道是明显带有偏见的，“每次受邀参加BBC直播，我都不会拒绝，否则在BBC的节目里，就只有反华和乱港的声音，没有中国的声音”。

高志凯还表示，希望BBC能坚持新闻客观真实的原则，在报道中国事务时，多讲真话，多听中国真实的声音。（总台记者 郑言）

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