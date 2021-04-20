人民网莫斯科4月20日电 （记者殷新宇）中医药与抗击新冠肺炎疫情国际合作论坛近日举行。白俄罗斯卫生部非传统治疗方法首席专家亚历山大·西瓦科夫通过视频方式参与了会议。西瓦科夫向记者表示，中医药在全世界正在获得越来多患者认可，中医药推广大有可为。

西瓦科夫介绍，不久前，位于白俄罗斯明斯克的中白工业园举行仪式，为该园区首个中医药产业项目颁发入园证书。这一项目不仅将填补中白工业园在传统医药产业的空白，也是中白两国医疗卫生领域务实合作的一项突破。中白工业园将生产对新冠肺炎有良好疗效的中药颗粒，还将生产治疗其他疾病的中成药，不仅供应白俄罗斯市场，还可以销往国外。

西瓦科夫告诉记者，中医药在白俄罗斯享有盛誉，特别是传统针灸疗法特别受到当地患者欢迎。过去30年中，已经有6000多名白俄罗斯医生在白俄罗斯继续教育医学院接受过中医疗法的培训。截至目前，白俄罗斯全境6州1市均设有中医药中心，除传统推拿针灸项目外，还兼传授太极拳、八段锦等功法。

记者了解到，白俄罗斯有独特的民间医药传统与实践，与中医有着异曲同工之妙。此外，当地药用植物资源丰富，包括现代医学中广泛使用的蒲公英、白桦茸、洋甘菊和野蔷薇等，这些为中白两国开展传统医学合作提供了广阔前景。

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