新华社莫斯科4月19日电 俄罗斯北方舰队19日在北极地区举行大规模跨军种演习。同一天，北方舰队战机在巴伦支海上空对美国和挪威军机进行拦截和伴飞。

据俄国防部网站19日发布的消息，俄北方舰队当天在海军总司令叶夫梅诺夫的指挥下开始大规模跨军种演习。核潜艇、常规潜艇、导弹舰编队、空军和防空部队特种装备等参加演习，演习课目包括军舰和潜艇部署、军队集结、兵力投放等。此次演习的主要目的是确保俄罗斯在北极地区的经济设施安全，在该地区海域展开救援行动和解决可能的危机，以及护卫俄在北极的海上运输线。

另据俄国防部国家国防管理中心19日消息，北方舰队所属防空力量当天在巴伦支海中立水域上空监测到两架试图抵近俄边界的美国P-8A“海神”巡逻机和挪威P-3C“猎户座”侦察机。北方舰队一架米格-31战机随即起飞进行拦截和伴飞。消息说，俄战机的飞行严格遵守相关国际法，在美国和挪威军机调转方向远离俄边界后，俄战机安全返回基地。

以美国为首的北约飞机经常抵近俄边界进行侦察活动，俄罗斯一直对此坚决反对。

俄北方舰队主要由核潜艇、常规潜艇、航空母舰、反潜舰艇、反潜机等组成，舰队主基地位于北莫尔斯克市。

(责编：崔越、刘叶婷)