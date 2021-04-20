中日韩合作秘书处十周年主题图片展4月19日在首尔贞洞1928艺术中心拉开帷幕。

中日韩合作秘书处供图

人民网首尔4月19日电 （记者马菲）中日韩合作秘书处十周年主题图片展19日在首尔贞洞1928艺术中心拉开帷幕。中国驻韩国大使邢海明、日本驻韩国大使相星孝一、韩国外交部次官补金健和中日韩合作秘书处秘书长道上尚史等出席开幕式。

图片展以秘书处为视角，展出中日韩领导人会议、三国机制化合作和秘书处品牌项目的珍贵图片，向大众展示了过去十年来中日韩合作的历程和进展。此次图片展展期10天，至4月28日结束。《十年历程：中日韩合作秘书处纪念图册》也于开幕式现场发布。

参与开幕式的嘉宾们积极评价秘书处为促进三国机制化合作和各领域友好交流发挥的重要作用，期待秘书处在新的发展阶段寻求更大作为，推动中日韩合作行稳致远，提升三国民众福祉。

中日韩合作秘书处是中国、日本和韩国政府于2011年9月在首尔设立的政府间国际组织，旨在加强三国合作关系，促进东亚地区和平、稳定与繁荣。今年是秘书处成立十周年，秘书处举办图片展、国际论坛及研讨会等系列活动予以庆祝。

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