新华社布鲁塞尔4月19日电（记者陈文仙 李骥志）欧盟19日宣布启动“欧洲未来会议”多语种数字平台，欧盟成员国公民可以通过这一平台为欧洲的未来建言献策。

“欧洲未来会议”执行委员会当天在布鲁塞尔举行新闻发布会，宣布启动“欧洲未来会议”数字平台。根据欧盟委员会发表的公报，这一平台有24种不同语言的版本，欧盟成员国公民在平台上可以就气候变化与环境、健康、数字转型、文化、教育等话题在线分享看法和观点，从而帮助欧盟更好地制定政策和把握未来发展方向。

这一平台不仅对欧盟成员国公民开放，欧盟机构、各成员国议会、地方政府和社会团体等也可参与。同时，该平台将充分尊重使用者的隐私和遵守欧盟有关数字保护的规则。

欧洲议会议长萨索利表示，该平台是一个重要工具，可以让公民参与进来，对欧洲的未来拥有发言权。他们的声音都将被听到，并在决策中发挥作用。

欧盟委员会主席冯德莱恩说，该平台为欧洲人通过虚拟方式聚集在一起提供了好机会，每个人都能为塑造欧洲的未来作出贡献。

据悉，“欧洲未来会议”旨在建立欧盟成员国公民与欧盟机构之间的沟通平台，充分讨论《里斯本条约》未预见到的欧盟当今所面临的挑战。“欧洲未来会议”执行委员会成员由来自欧洲议会、欧盟理事会和欧盟委员会的代表组成。

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