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“以身试毒” 英国再次启动“人体挑战试验”

2021年04月20日08:31 | 来源：新华网
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　　英国科学家19日启动一项新的“人体挑战试验”，将刻意让感染过新冠病毒的受试者再次接触病毒，以观察免疫反应以及是否会再次感染。

　　挑战试验首席研究员、牛津大学疫苗学家海伦·麦克沙恩说，试验提供的信息“能让我们开发出更好的疫苗和疗法，并且了解人感染新冠病毒过后是否得到保护以及保护力持续多久”。

　　麦克沙恩认为，试验也有助于理解什么样的免疫反应能够预防再次感染。

　　第一阶段试验将确定能够让病毒在大约50%的志愿者体内开始复制并引起轻微症状甚至无症状所需的最低病毒量。第二阶段试验夏季启动，将以标准病毒量感染不同的志愿者。

　　第一阶段志愿者共64名，年龄从18岁到30岁，身体健康，至少在3个月前感染新冠病毒。研究人员让志愿者再次感染SARS-CoV-2原始毒株，接着让他们隔离至少17天并予以观察。一旦出现症状，志愿者将接受单克隆抗体治疗。

　　英国2月成为全球首个批准新冠病毒“人体挑战试验”的国家。志愿者被暴露于新冠病毒，以开展新冠病毒致病性研究。

　　路透社报道，这次启动的研究与2月份获批的试验不同，不是试图让志愿者首次感染新冠病毒，而是寻求让先前感染过新冠病毒的志愿者再次染疫，以便更深入了解人体免疫功能。

　　数十年来，科学家借助“人体挑战试验”获得对麻疹、流感、伤寒、霍乱等疾病更多了解，继而开发相关疗法和疫苗。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘叶婷)

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