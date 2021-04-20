加拿大总理贾斯廷·特鲁多18日宣布，联邦政府将向新冠疫情最严重的安大略省提供专业人员和设备支持，以控制疫情蔓延态势。

特鲁多在通过社交媒体推特发布的视频中说，加拿大将从各联邦部门调集专业医护人员，把他们部署至安大略省，特别是“情况最为紧急”的多伦多地区。此外，联邦政府正与新斯科舍省和纽芬兰省等多个省份沟通，以在未来几天内腾出人手和设备资源。

他说，联邦政府将承担运输费用，协调将不同省份的医护人员送至安大略省，并向安大略省疫情最严重地区提供新冠快速检测试剂。

加拿大人口大约3800万。安大略省是加拿大人口最多省份，有居民1400万。

这一人口大省18日通报过去24小时新增新冠确诊病例4250例，新增死亡病例18例，新增住院病例2107例。疫情趋紧使其医疗系统不堪重负。

安大略省16日宣布升级抗疫措施，其中包括禁止跨省旅行，关闭高尔夫球场、公园、网球场、户外足球场和露营地等；超市等必要商业设施的客容量限制在25%；把4月8日开始、原定为期两周的居家令延长到5月底。

“情况会好转的……我们将一起渡过难关。”特鲁多在视频中说。

自疫情暴发以来，加拿大累计确诊新冠病例超过110万例，累计死亡病例大约2.36万例。

加拿大正加速推进新冠疫苗接种。路透社报道，安大略省定于20日开始给40岁以上人群接种英国阿斯利康制药公司与牛津大学联合研发的新冠疫苗。

此外，加拿大政府定于19日提交一份预算案，包括拨款数十亿加元用于新冠疫情纾困措施。（刘曦）（新华社专特稿）

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