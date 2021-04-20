为扩大新冠疫苗产能，印度政府打算出资300亿印度卢比（约合26亿元人民币）支持印度最大疫苗生产商印度血清研究所。

路透社19日以一名政府人士为消息源报道，印度血清研究所正在筹措资金，以期5月底以前把阿斯利康疫苗月均产量从目前至多7000万剂提升至超过1亿剂。印度政府预期回应这家企业的求援。

这名政府人士说：“我们明白，为让国内更多人能够接种疫苗，我们将给予一切必要支持。”

印度血清研究所主要生产英国阿斯利康制药公司和牛津大学联合研发的新冠疫苗。这个南亚国家迄今已为民众接种1.12亿剂阿斯利康疫苗。

印度新冠疫情严峻，最近单日新增确诊病例超过26万例，迄今累计确诊超过1500万例。英国首相鲍里斯·约翰逊19日因印度疫情取消下周访问印度的行程。约翰逊原定今年1月访印，当时因英国疫情严重而取消这一行程。

为防控疫情，印度政府已经暂停大规模出口印度血清研究所生产的阿斯利康疫苗，优先满足国内需求。不过，限制疫苗出口已经影响印度血清研究所的财务状况，促使这家生产商向印度政府求援。

此外，印度政府一方面努力扩大本土研发新冠疫苗Covaxin的产量，一方面修改规则，以便加速进口由美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发的疫苗、美国莫德纳公司研发的疫苗以及美国强生公司旗下杨森制药有限公司研发的疫苗。

印度人口大约13.24亿，迄今已经接种1.23亿剂新冠疫苗。（包雪琳）【新华社微特稿】

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